"Voglio esprimere un sincero ringraziamento a Ulderico Pesce, a Maria Letizia Gorga e a tutti gli artisti che hanno dato vita alla toccante pièce teatrale Luomo col cappello di paglia, dedicata a Michele Parrella, il Principe del Serrapotamo. La loro interpretazione ha reso omaggio a una figura simbolica della cultura lucana, restituendone la memoria e i valori attraverso larte e il teatro". È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, a conclusione delliniziativa promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con la Città di Senise.



"Il Consiglio regionale della Basilicata - ha sottolineato Chiorazzo - non è solo luogo di confronto politico ma anche presidio di promozione culturale. È nostro dovere far conoscere e valorizzare le figure illustri della nostra storia, da Michele Parrella a Nicola Sole, da Isabella Morra a Leonardo Sinisgalli, da Rocco Scatellaro a Carlo Levi. Poeti, intellettuali e personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e che meritano di essere ricordati e raccontati alle nuove generazioni. Con la rassegna Consiglio e Cultura: La Casa dei Lucani stiamo sostenendo proprio questo impegno per riaffermare il ruolo della cultura come strumento di coscienza civile, soprattutto in un tempo in cui sembra prevalere un appiattimento culturale e mediatico sui grandi temi dellumanità".



Un ringraziamento particolare - ha aggiunto Chiorazzo - va allamministrazione comunale di Senise per la preziosa collaborazione nellorganizzazione dellevento, segno che la sinergia tra istituzioni e comunità locali è la strada giusta per custodire la nostra memoria e generare nuove occasioni di crescita culturale e sociale.



Lo spettacolo - ha ricordato il Vice Presidente - ha già fatto tappa a Laurenzana, al Teatro Comunale di Tricarico e al Festival internazionale di poesia Poetry Village di Roma, nel Parco della Caffarella, suscitando grande interesse e partecipazione. Un percorso che auspichiamo possa travalicare i confini nazionali per far conoscere anche fuori dallItalia la forza e la bellezza di storie e personaggi illustri che parlano della nostra terra.



Ricordare figure come Michele Parrella - ha concluso Chiorazzo - significa non solo onorare il passato, ma costruire basi più solide per la crescita culturale e sociale dellintera Basilicata. Da parte mia vi è limpegno a valorizzare anche quelle figure e personalità, talvolta considerate minori, che nei diversi ambiti artistici e culturali hanno dato prestigio e onore alla lucanità, contribuendo a rendere grande la Basilicata.