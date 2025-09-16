Torna, con la sua quarta edizione, Oltre il Ghetto, il contest promosso nellambito del Programma Su.Pr.Eme.2  Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento lavorativo e integrazione dei migranti. Il Programma è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 e PN Inclusione e lotta alla povertà FSE+ 2021-2027.

Il partenariato è guidato dalla Regione Siciliana, affiancata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia e da Nova Consorzio Nazionale per lInnovazione sociale.

Liniziativa punta a contrastare il caporalato e le forme di sfruttamento lavorativo delle persone migranti anche attraverso la narrazione, lillustrazione e il giornalismo.

Dopo tre edizioni che hanno raccolto inchieste, storie di riscatto e pratiche virtuose, il contest si rinnova con una proposta più ampia e partecipata.

Le sezioni

Sono quattro le sezioni previste dalla quarta edizione: la prima è dedicata alle imprese con un contest narrativo rivolto alle attività a carattere imprenditoriale attive in Puglia, Calabria, Sicilia, Campania e Basilicata, che potranno candidarsi raccontando le loro buone pratiche di economia etica e di integrazione lavorativa dei migranti.

La seconda sezione si rivolge alle organizzazioni del privato sociale e alle istituzioni impegnate nel contrasto al caporalato e attive nel favorire percorsi di inclusione di persone migranti, chiamate a raccontare le storie di liberazione ed emancipazione dallo sfruttamento lavorativo, sempre con riferimento alle cinque regioni del Sud Italia.

Tra tutte quelle pervenute, le 3 migliori storie provenienti da ciascuna delle due sezioni di concorso saranno premiate con video-reportage professionali e divulgate sul canale YouTube di progetto, sui siti istituzionali e su tutte le community attive del programma Su.Pr.Eme.2.

Inoltre, le sei finaliste concorreranno, nellambito di ciascuna sezione di concorso, ai due premi finali di 2.500 euro ciascuno che saranno aggiudicati mediante voto della giuria popolare espresso sul sito www.supremeitalia.org/contest-oltreilghetto

La terza sezione - Illustrazione - si rivolge ai creativi: graphic designer, illustratori e chiunque voglia esprimere la propria creatività realizzando un manifesto sui temi del rispetto dei diritti e dellinclusione socio-lavorativa dei lavoratori migranti, del contrasto al caporalato, del consumo critico, della filiera etica. Le dieci opere selezionate dalla giuria del contest fruiranno di unampia diffusione attraverso tutti i canali istituzionali e i social media legati al progetto.

Lopera vincitrice sarà scelta dalla giuria tecnica del contest e si aggiudicherà un premio in denaro del valore di 1.000 euro.

La quarta e ultima sezione del contest, il Premio Giornalistico, premierà il migliore tra articoli, reportage fotogiornalistici, podcast dinchiesta, video reportage e servizi televisivi realizzati nelle 5 Regioni del Sud Italia che hanno raccontato i temi di Oltre il ghetto.

Il vincitore riceverà un premio in denaro del valore di 1.000 euro.

Sarà possibile candidarsi per le prime due sezioni dal 15 settembre al 19 ottobre, mentre la terza e la quarta saranno attive dal 20 ottobre al 23 novembre 2025.

Per partecipare alla SEZIONE IMPRESE ETICHE:

il rappresentante legale dellimpresa o microimpresa dovrà:

compilare a partire dal 15 settembre ed entro il 19 ottobre il form online del contest, disponibile qui: https://forms.gle/c8ubtoK5rAQJfmZv8

inviare una mail allindirizzo oltreilghetto@supremeitalia.org contenente regolamento e dichiarazione privacy in formato pdf compilati e firmati, fotocopia del documento didentità del rappresentante legale, lo statuto dellorganizzazione, il curriculum dellorganizzazione , liscrizione al Registro delle Imprese.

Per partecipare alla SEZIONE STORIE DI LIBERTÀ:

il rappresentante legale dell'ente dovrà:

compilare a partire dal 15 settembre ed entro il 19 ottobre il form online del contest, disponibile qui: https://forms.gle/8889CuN6rFsTJEDp9

inviare una mail allindirizzo oltreilghetto@supremeitalia.org contenente regolamento e dichiarazione privacy in formato pdf compilati e firmati, fotocopia del documento di identità del rappresentante legale, lo statuto dellorganizzazione, il curriculum dellorganizzazione .

I partecipanti riceveranno una mail di conferma dellavvenuta candidatura e della documentazione pervenuta.

Tutta la documentazione è disponibile a questo link