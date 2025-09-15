|
|Potenza, svolta la cerimonia di cambio al vertice della Legione Carabinieri ''Basilicata''
15/09/2025
|Oggi, alle ore 17:00, in Potenza, presso la Caserma Lucania, alla presenza delle massime Autorità Religiose, Civili e Militari, nonché di una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali e Carabinieri della Basilicata, si svolgerà la cerimonia del cambio del Comandante della Legione Carabinieri Basilicata.
Allevento presenzierà il Vice Comandante Generale dellArma dei Carabinieri e Comandante Interregionale Ogaden, Generale di Corpo dArmata, Marco MINICUCCI, il quale, nella mattinata odierna, ha avuto il piacere di conferire a 14 militari, presso la sede del Comando Legione Carabinieri Basilicata, altrettante Medaglie Mauriziane, onorificenze riservate agli Ufficiali e Sottufficiali che hanno compiuto dieci lustri di carriera militare servendo il Paese e lIstituzione in maniera dedita e lodevole ed un Encomio Solenne ad un militare che si è particolarmente contraddistinto in attività di servizio.
Lavvicendamento al Comando dei Carabinieri lucani avverrà tra due professionisti di altissimo profilo, il Generale di Brigata Giancarlo SCAFURI ed il Generale di Brigata Luca MENNITTI.
Il Generale SCAFURI, destinato ad altro prestigioso incarico quale Direttore del Servizio Centrale di Protezione della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dellInterno in Roma, che ha già tracciato il bilancio dellattività operativa dei Carabinieri sul territorio della Basilicata nel periodo del suo Comando (12 settembre 2023 15 settembre 2025), si è definito più volte onorato di aver potuto conoscere una terra ricca di tradizioni quale la Basilicata ed ancor più i lucani quali custodi di inestimabili valori e rare virtù umane.
Nel corso della solenne giornata, il Generale di Corpo dArmata Marco MINICUCCI ha rivolto al Generale di Brigata Giancarlo SCAFURI parole di grande stima ed elogio per il lavoro svolto in questi anni e formulato i suoi migliori auspici, al Generale di Brigata Luca MENNITTI subentrante nellincarico.
Il Generale di Brigata Luca MENNITTI, 54 anni, è originario della provincia di Bolzano. Laureato in Giurisprudenza alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dalla sua nomina a Tenente, ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali quelli di Comandante di Compagnia presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro, Comandante delle Compagnie di Civita Castellana (VT) e Napoli Centro. È stato, inoltre, impiegato nellUfficio Operazioni del Comando Generale ed ha completato il Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia conseguendo, fra laltro, il Master di secondo livello in Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale.
Prima di approdare al nuovo incarico di Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, è stato Comandante Provinciale Cagliari, Capo Ufficio Sezione Personale del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento dei Carabinieri a Roma e Vice Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa.
