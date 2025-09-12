HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

ANPI Potenza: la Basilicata è ancora degna di ospitare le spoglie di Levi?

12/09/2025

Mentre assistiamo allo sterminio di centinaia di migliaia di palestinesi, a una carestia indotta e all'eliminazione sistematica dei giornalisti che provano a raccontare la verità, in Basilicata accade che il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo, si faccia ritrarre con la direttrice dellUfficio nazionale israeliano del Turismo accanto alla tomba e al monumento dedicato a Carlo Levi, che proprio ad Aliano fu confinato dal regime fascista. Ma ancor di più sconcertano le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino alle diverse testate giornalistiche della regione in merito all'avvio 'di una fruttuosa collaborazione tra la comunità alianese e lUfficio nazionale israeliano del Turismo [...] per rafforzare i legami culturali tra Aliano e Israele, per promuovere il turismo locale e dellintera regione'. Immagini e parole che indignano profondamente e che non possono non farci chiedere se la nostra terra sia ancora degna di ospitare le spoglie del grande scrittore torinese. Lo ha detto, in un comunicato, la Presidente dellANPI (Associazione Nazionale Partigiani dItalia) provinciale di Potenza, Maria Rosaria DAnzi.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
12/09/2025 - Quaderno di esercizi per vincere le ossessioni:guida pratica per gestire il DOC

In Quaderno di esercizi per vincere le ossessioni (Castellani, Galleschi, Lebruto, Puccetti, Melli, Erickson, 2022) ma utilizzabile anche adesso, ed acquistabile al prezzo di 17,50 euro, è presentato un percorso in 16 step che si ispira alla terapia cognitivocomportamenta...-->continua
12/09/2025 - ANPI Potenza: la Basilicata è ancora degna di ospitare le spoglie di Levi?

Mentre assistiamo allo sterminio di centinaia di migliaia di palestinesi, a una carestia indotta e all'eliminazione sistematica dei giornalisti che provano a raccontare la verità, in Basilicata accade che il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo, si faccia ritr...-->continua
11/09/2025 - Istanza per un parco eolico nei pressi di Montecotugno: nota dell'associazione A.S.S.A.

In relazione al progetto del nuovo parco eolico denominato Aliano, localizzato nei comuni di Senise, SantArcangelo e Roccanova e attualmente sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, lASSA ritiene opportuno precisare la propria posizione...-->continua
11/09/2025 - Polizia di Stato ricorda lAgente Scelto Alfonso Passannante

In servizio presso il Commissariato di P.S. di Melfi, nel corso di una delicata operazione di polizia giudiziaria lungo la superstrada Potenza/Candela, la sera del 10 settembre 1992, Passannante veniva investito da unautovettura, morendo per le ferite riporta...-->continua

E NEWS












WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo