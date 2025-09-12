|
|ANPI Potenza: la Basilicata è ancora degna di ospitare le spoglie di Levi?
12/09/2025
|Mentre assistiamo allo sterminio di centinaia di migliaia di palestinesi, a una carestia indotta e all'eliminazione sistematica dei giornalisti che provano a raccontare la verità, in Basilicata accade che il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo, si faccia ritrarre con la direttrice dellUfficio nazionale israeliano del Turismo accanto alla tomba e al monumento dedicato a Carlo Levi, che proprio ad Aliano fu confinato dal regime fascista. Ma ancor di più sconcertano le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino alle diverse testate giornalistiche della regione in merito all'avvio 'di una fruttuosa collaborazione tra la comunità alianese e lUfficio nazionale israeliano del Turismo [...] per rafforzare i legami culturali tra Aliano e Israele, per promuovere il turismo locale e dellintera regione'. Immagini e parole che indignano profondamente e che non possono non farci chiedere se la nostra terra sia ancora degna di ospitare le spoglie del grande scrittore torinese. Lo ha detto, in un comunicato, la Presidente dellANPI (Associazione Nazionale Partigiani dItalia) provinciale di Potenza, Maria Rosaria DAnzi.
|
