A Melfi concluso il ciclo Lezioni dEstate 8/09/2025 Un folto e attento pubblico ha preso parte, nellAtrio del Palazzo Vescovile di Melfi, alla lezione-spettacolo Lalba del secolo novo, lItalia di inizio Novecento tra storia, arte e musica, svoltasi nellambito del ciclo Lezioni destate, consigli per lestate promosso e organizzato dallAssociazione e dalla Fondazione Francesco Saverio Nitti.

Levento, patrocinato dal comune di Melfi con il contributo di Bbc Gaudiano di Lavello, ristoranti Jeans e Sole di Mezzanotte, è rientrato anche nelle iniziative di SuperScienceMe, notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per linnovazione umanistica, scientifica e sociale (Diuss) dellUniversità degli Studi della Basilicata.



Introdotto da Gianluca Tartaglia, direttore dellAssociazione Nitti, nella lezione-spettacolo le tre voci dello storico Donato Verrastro, del musicologo Pier Paolo De Martino e della storica dell'arte Mariadelaide Cuozzo, si sono intrecciate per rievocare gli scenari di un'epoca affascinante e contraddittoria: la cosiddetta Belle époque.



I relatori hanno catturato per due ore lattenzione del pubblico grazie al racconto storico e alla proiezione di immagini di opere darte, documenti fotografici, musicali e filmici riferiti a un periodo irripetibile, contrassegnato da innovazioni scientifiche e tecnologiche, dall'affermazione della società di massa e dell'industria culturale, dalla diffusione del gusto Art nouveau e dall'irrompere delle avanguardie artistiche. Un'epoca che, tuttavia, fu anche attraversata da lotte sociali e conflittualità destinate a deflagrare nella Grande Guerra.



Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dellarte contemporanea allUniversità degli Studi della Basilicata, ha tracciato un percorso partito dallEsposizione Universale di Parigi del 1900 e dal diffondersi in tutta Europa e negli Stati Uniti del nuovo stile Modernista, che caratterizzò larte urbana delle architetture, delle metropolitane, dei Grandi Magazzini e della grafica pubblicitaria, allora nellepoca del suo massimo splendore grazie allopera di straordinari artisti del cartellone. Un gusto internazionale diffuso anche in Italia, che si affermò presso la borghesia soprattutto attraverso i moltissimi oggetti di arte applicata che si riversarono sul mercato, portando la bellezza nelle case e nella vita quotidiana, dalle suppellettili allabbigliamento, dai gioielli ai mobili. Sul versante opposto, il realismo sociale denunciava i lati oscuri del sistema capitalistico, mentre i nuovi linguaggi delle avanguardie segnavano una frattura con il pubblico borghese, rompendo tutte le regole e gli schemi estetici consueti e spesso utilizzando larte anche come strumento politico, come nel caso dei Futuristi che si schierarono a favore dellintervento dellItalia nella Prima Guerra Mondiale.



Pier Paolo De Martino, musicologo, già docente di Storia della Musica allUniversità della Campania Luigi Vanvitelli, ha delineato il quadro musicale europeo allinizio del Novecento, mettendo in rilievo la relativa omogeneità di una cultura nella quale coesistevano tradizioni nazionali diverse, dando luogo a un repertorio diffuso nelle sale da concerto e nei teatri di tutte le maggiori città del vecchio continente. Allinterno di tale contesto lItalia conservava unidentità forte, legata alla tradizione operistica e alle canzoni napoletane, grazie anche al ruolo di cantanti celebri come Enrico Caruso, il cui ruolo fu decisivo nel decollo dellindustria discografica. Allombra degli ultimi grandi successi prodotti da Puccini e dagli altri compositori della cosiddetta Giovane scuola, andavano tuttavia emergendo fermenti e nuove tendenze che avrebbero successivamente introdotto significativi elementi di discontinuità rispetto alla gloriosa tradizione del melodramma.



Donato Verrastro, docente di Storia contemporanea allUniversità degli Studi della Basilicata, ha messo in luce le significative trasformazioni che hanno segnato il passaggio tra Otto e Novecento e il consolidarsi, in tutto loccidente, di un diffuso clima di fiducia. La nascita della società di massa si accompagnava allo sviluppo delle scienze positive e della tecnica, allavvento dellindustria, al miglioramento delle condizioni di vita, alla conseguente crescita della popolazione mondiale e

allaffermarsi delleconomia di mercato. Ma è stata loccasione anche per cogliere le contraddizioni che il nuovo corso imponeva, come la questione meridionale, la grande emigrazione e il progressivo radicamento della competizione mondiale sotto le spinte imperialiste e coloniali. Il liberalismo e la democrazia, che avevano sostenuto gli itinerari di crescita, si sarebbero poi infranti con la crisi di unepoca che la Grande guerra

avrebbe contribuito ad accelerare.



Allevento culturale hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente del consiglio comunale di Melfi Vincenzo Destino, lassessore al Bilancio Sandro Panico e il Vescovo della Diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa, S.E. Ciro Fanelli che ha concluso lapprezzata lezione-spettacolo seguita, con attenzione e interesse, dal numeroso pubblico.



LAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza prosegue il suo percorso di potenziamento dei servizi implementando le prestazioni offerte dal centro per la diagnosi e la cura delle demenze (CDCD).

La UOC di Neurologia dellospedale San Carlo, diretta dal dott



