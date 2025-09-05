|
|
|Festa in onore della Madonna Nera di Viggiano con il cardinale Zuppi
5/09/2025
|La comunità lucana si prepara a vivere uno dei momenti più intensi dellanno: la festa in onore della Madonna Nera di Viggiano, Patrona e Regina della Basilicata. La celebrazione eucaristica di domenica in programma per le 11 in piazza Giovanni XXIII sarà presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
A rendere ancora più significativo lappuntamento sarà la presenza di tutti i vescovi della Conferenza Episcopale di Basilicata, che concelebreranno insieme al cardinale Zuppi. Un segno tangibile di unità tra la Chiesa lucana e quella italiana.
La Madonna Nera continua a essere per noi un segno luminoso di speranza e di comunione. Ritrovarsi a Viggiano con il Cardinale Zuppi e con tutti i vescovi della Basilicata, significa affidare alla Madre di Dio non solo la vita delle nostre comunità, ma anche le preoccupazioni e le sfide di questa terra: lo spopolamento dei nostri paesi, la mancanza di lavoro per i giovani, le difficoltà delle famiglie. La fede non ci allontana da queste realtà, ma ci invita a viverle con speranza e responsabilità. ha dichiarato Monsignor Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, che ha infine rivolto un pensiero riconoscente a quanti si stanno adoperando con impegno e generosità per la buona riuscita della festa.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|5/09/2025 - Festa in onore della Madonna Nera di Viggiano con il cardinale Zuppi
La comunità lucana si prepara a vivere uno dei momenti più intensi dellanno: la festa in onore della Madonna Nera di Viggiano, Patrona e Regina della Basilicata. La celebrazione eucaristica di domenica in programma per le 11 in piazza Giovanni XXIII sarà presieduta dal Card...-->continua
|
|
|5/09/2025 - Inclusione e disabilità, in occasione dello spettacolo Il Mistero di Notre Dame
Uno spettacolo sui luoghi dove fare cultura, nella magnifica cornice dalla Incompiuta, complesso della Santissima Trinità di Venosa, sullinclusione, sulla disabilità, sulla necessità di abbattere le distanze fra le persone. Tutto questo, ad impreziosire lo ...-->continua
|
|
|4/09/2025 - Sabato marcia della pace da Lagonegro a Viggianello
Sabato 6 settembre alle ore 17, da Lagonegro a Viggianello, è in programma la marcia della pace con la coperta colorata, lunga 300 metri lavorata all'uncinetto dalle donne costruttrici di pace del lagonegrese.
Iniziativa voluta fortemente dal salotto Dona...-->continua
|
|
|4/09/2025 - Unibas: Medicina avvio delle attività didattiche del semestre aperto
Dal 2 settembre, dopo il Welcome Day tenutosi il giorno precedente, hanno preso avvio, per gli iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, le attività didattiche del semestre aperto, che termineranno il 6 novembre 2025.
A seguire, nelle giornate d...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV