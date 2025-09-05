HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Festa in onore della Madonna Nera di Viggiano con il cardinale Zuppi

5/09/2025

La comunità lucana si prepara a vivere uno dei momenti più intensi dellanno: la festa in onore della Madonna Nera di Viggiano, Patrona e Regina della Basilicata. La celebrazione eucaristica di domenica in programma per le 11 in piazza Giovanni XXIII sarà presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.


A rendere ancora più significativo lappuntamento sarà la presenza di tutti i vescovi della Conferenza Episcopale di Basilicata, che concelebreranno insieme al cardinale Zuppi. Un segno tangibile di unità tra la Chiesa lucana e quella italiana.


La Madonna Nera continua a essere per noi un segno luminoso di speranza e di comunione. Ritrovarsi a Viggiano con il Cardinale Zuppi e con tutti i vescovi della Basilicata, significa affidare alla Madre di Dio non solo la vita delle nostre comunità, ma anche le preoccupazioni e le sfide di questa terra: lo spopolamento dei nostri paesi, la mancanza di lavoro per i giovani, le difficoltà delle famiglie. La fede non ci allontana da queste realtà, ma ci invita a viverle con speranza e responsabilità.  ha dichiarato Monsignor Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, che ha infine rivolto un pensiero riconoscente a quanti si stanno adoperando con impegno e generosità per la buona riuscita della festa.




