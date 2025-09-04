Sarà una serata memorabile quella di sabato 6 settembre 2025 a Potenza, quando Rione Cocuzzo ospiterà il concerto esclusivo dei Tarantolati di Tricarico in occasione dei loro cinquantanni di attività. Levento, inserito nei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria, segnerà un traguardo storico per una delle formazioni più rappresentative della musica popolare lucana, capace di raccontare con ritmo e passione le radici di un intero territorio. Nel corso della serata, il quartiere conferirà ai Tarantolati un premio alla carriera, riconoscimento che Franco Ferri e Rocco Paradiso, leader storici del gruppo, hanno accolto con emozione e gratitudine. Questo premio apparterrà non solo a noi, al nostro gruppo, ma a tutte le persone che, in cinquantanni, hanno cantato, ballato e creduto nella nostra musica  hanno dichiarato  verremo a vivere con voi le emozioni che hanno fatto conoscere la Basilicata nel mondo.



Dal 1975 ad oggi, i Tarantolati hanno calcato palchi in tutto il mondo, portando la tradizione lucana in contesti internazionali e facendosi ambasciatori di una cultura musicale unica ed autentica. Tra le loro esperienze più recenti spicca la collaborazione con Jovanotti al Jova Beach Party, testimonianza di come la loro musica continui a dialogare con nuove generazioni e linguaggi contemporanei.



Il concerto del 6 settembre darà il via a tre giornate di festa che intrecciano fede e spettacolo. Domenica 7 settembre il programma proseguirà con l'opening di Dj Misu, la forza dei Krikka Reggae e la comicità di Dino Paradiso, mentre lunedì 8 settembre sarà la volta della cover band di Ligabue LigaNRoll per una chiusura in grande stile. Tutto sarà accompagnato dai momenti religiosi dedicati alla Beata Vergine Maria, cuore spirituale e motivo fondante della manifestazione.



Questanno Rione Cocuzzo accoglie non solo la dimensione religiosa ma anche una grande storia musicale, quella dei Tarantolati di Tricarico, che da cinquantanni portano nel mondo la voce della Basilicata  ha dichiarato Davide Iesu, presidente del Comitato Festa . Abbiamo voluto costruire un programma che fosse allaltezza della tradizione e che potesse offrire alla città tre giornate di gioia e condivisione.



Il concerto dei Tarantolati di Tricarico si annuncia quindi come un evento che lascerà il segno, capace di unire memoria, fede e cultura popolare in uno dei quartieri più vitali di Potenza.

