|
|
|Potenza: i Tarantolati di Tricarico festeggiano 50 anni di carriera il 6 settem
4/09/2025
|Sarà una serata memorabile quella di sabato 6 settembre 2025 a Potenza, quando Rione Cocuzzo ospiterà il concerto esclusivo dei Tarantolati di Tricarico in occasione dei loro cinquantanni di attività. Levento, inserito nei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria, segnerà un traguardo storico per una delle formazioni più rappresentative della musica popolare lucana, capace di raccontare con ritmo e passione le radici di un intero territorio. Nel corso della serata, il quartiere conferirà ai Tarantolati un premio alla carriera, riconoscimento che Franco Ferri e Rocco Paradiso, leader storici del gruppo, hanno accolto con emozione e gratitudine. Questo premio apparterrà non solo a noi, al nostro gruppo, ma a tutte le persone che, in cinquantanni, hanno cantato, ballato e creduto nella nostra musica hanno dichiarato verremo a vivere con voi le emozioni che hanno fatto conoscere la Basilicata nel mondo.
Dal 1975 ad oggi, i Tarantolati hanno calcato palchi in tutto il mondo, portando la tradizione lucana in contesti internazionali e facendosi ambasciatori di una cultura musicale unica ed autentica. Tra le loro esperienze più recenti spicca la collaborazione con Jovanotti al Jova Beach Party, testimonianza di come la loro musica continui a dialogare con nuove generazioni e linguaggi contemporanei.
Il concerto del 6 settembre darà il via a tre giornate di festa che intrecciano fede e spettacolo. Domenica 7 settembre il programma proseguirà con l'opening di Dj Misu, la forza dei Krikka Reggae e la comicità di Dino Paradiso, mentre lunedì 8 settembre sarà la volta della cover band di Ligabue LigaNRoll per una chiusura in grande stile. Tutto sarà accompagnato dai momenti religiosi dedicati alla Beata Vergine Maria, cuore spirituale e motivo fondante della manifestazione.
Questanno Rione Cocuzzo accoglie non solo la dimensione religiosa ma anche una grande storia musicale, quella dei Tarantolati di Tricarico, che da cinquantanni portano nel mondo la voce della Basilicata ha dichiarato Davide Iesu, presidente del Comitato Festa . Abbiamo voluto costruire un programma che fosse allaltezza della tradizione e che potesse offrire alla città tre giornate di gioia e condivisione.
Il concerto dei Tarantolati di Tricarico si annuncia quindi come un evento che lascerà il segno, capace di unire memoria, fede e cultura popolare in uno dei quartieri più vitali di Potenza.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|4/09/2025 - Sabato marcia della pace da Lagonegro a Viggianello
Sabato 6 settembre alle ore 17, da Lagonegro a Viggianello, è in programma la marcia della pace con la coperta colorata, lunga 300 metri lavorata all'uncinetto dalle donne costruttrici di pace del lagonegrese.
Iniziativa voluta fortemente dal salotto Donata Doni, presid...-->continua
|
|
|4/09/2025 - Unibas: Medicina avvio delle attività didattiche del semestre aperto
Dal 2 settembre, dopo il Welcome Day tenutosi il giorno precedente, hanno preso avvio, per gli iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, le attività didattiche del semestre aperto, che termineranno il 6 novembre 2025.
A seguire, nelle giornate d...-->continua
|
|
|4/09/2025 - A Melfi "L'alba del secolo nuovo, con Cuozzo, Verrastro e De Martino'
Sabato 6 settembre, alle ore 19,30 presso latrio del Palazzo Vescovile di Melfi, è in programma levento conclusivo di Lezioni destate consigli per lestate, breve ciclo di lezioni-spettacolo organizzato da Fondazione e Associazione Francesco Saverio Ni...-->continua
|
|
|4/09/2025 - Appello per la pace, la dignità e la Tutela Psicologica delle popolazioni a Gaza
Il Consiglio dellOrdine degli Psicologi della Regione Basilicata, riunitosi 03/09/2025, ha approvato un documento di appello sulla crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza, che continua a produrre effetti devastanti sulla vita, sulla dignità e sulla s...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV