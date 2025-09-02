HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Emergenza sangue: Avis Senise lancia un appello per i gruppi 0 e A

2/09/2025

La sezione Avis Senise rinnova lappello ai donatori già fatto da Avis Basilicata per contribuire a fronteggiare la carenza di sangue in regione, in particolare per i gruppi 0 e A.
Giovedì 4 settembre sarà possibile donare presso il centro Avis di Senise, con accesso anche ai donatori provenienti dai comuni limitrofi. Lassociazione invita chi può a prenotarsi in anticipo, così da garantire un flusso ordinato e sicuro delle donazioni.

Avis sottolinea limportanza del gesto, che può salvare vite, e ricorda che donare sangue è semplice, veloce e sicuro.



