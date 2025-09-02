A S. Severino Lucano, omaggio allOpera con il Trio Italian Women in Music 2/09/2025 Lo scorso 26 Agosto, in serata, nella Chiesa Madre Maria S.S. degli Angeli di S. Severino Lucano, grazie, ancora una volta. allospitalità del parroco, Don Antonio Lo Gatto, il talento femminile di Silvia Di Falco, soprano, Palma di Gaetano, flauto, e Angela Ignacchiti, pianoforte, in arte Trio Italian Women in Music, ha reso omaggio allOpera italiana, nellambito della rassegna musicale, Pollino Classica, al suo penultimo appuntamento, curata dal direttore artistico, il Maestro G. Germano e patrocinata dallAmministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro Loco del Pollino. Le tre musiciste provengono da Lombardia, Puglia e Sicilia, e si sono unite in un trio, nel luglio 2023. Da allora, hanno ottenuto, un notevole successo in prestigiosi festival, sia in Italia che all'estero, poiché linsieme della voce e musica, cariche di virtuosismo, offrono uno spettacolo, unico, dedicato alle Donne dellOpera, esplorando il repertorio operistico, e mettendo in evidenza il contributo straordinario della figura femminile, nella storia della musica. Ogni artista ha alle spalle una grande esperienza da solista, in ensemble o in Orchestra: Silvia Di Falco, soprano di grande talento, ha cantato in numerosi teatri internazionali, ricevendo premi come il Premio Donna dellAnno nel 2016-2017; Palma di Gaetano, flautista di formazione eccellente, ha vinto numerosi concorsi, si è esibita in Italia, Polonia, Francia, Spagna, Portogallo, Croazia, Svizzera, Lussemburgo, Germania ed è docente di Flauto presso lI.C. Pignatelli di Grottaglie (Ta); Angela Ignacchiti, pianista e clavicembalista, ha suonato in tutta Europa e in Messico, affermandosi come una delle interpreti più versatili e apprezzate, oltre a ricoprire il ruolo di docente di pianoforte presso l I.C. Arcadia di Milano. Il primo brano è stato tratto dallopera La Serva Padrona di G. Battista Pergolesi, con debutto il 5 Settembre 1733, ed in particolare il canto Stizzoso, mio stizzoso (Serpina), dellatto primo, è stato interpretato magnificamente dal Soprano. Il brano evidenzia la condizione di Uberto, un signore anziano e arrabbiato perché Serpina, la sua giovane serva, non lo rispetta e approfitta della sua bontà, ed essendo furba, riesce a manipolare Ubaldo, tanto da diventare sua sposa, trasformandosi così da serva a padrona. In seguito, Angela Ignacchiti al pianoforte e Palma di Gaetano al flauto, hanno proposto al pubblico,Casta Diva,  di Bellini. Tratta dalla Norma, dall atto primo. Questo canto, è la preghiera della protagonista, la sacerdotessa gallica Norma, alla dea luna, simbolo di purezza, pace e intercessione ed è considerata la composizione più famosa di Bellini. Si è continuato poi, con la melodia di O mio babbino caro appartenente al componimento Gianni Schicchi (1918) di Giacomo Puccini, su libretto di Gioacchino Forzano. A cantare, il personaggio di Lauretta, che si rivolge al padre, Gianni Schicchi, quando lo scontro tra famiglie giunge a un punto tale, da mettere a rischio la sua storia d'amore con Rinuccio Donati. Allora la giovane implora il padre di aiutarla, per riuscire finalmente a realizzare il suo sogno. Grande intensità lirica che le tre artiste hanno saputo valorizzare, in modo eccellente. Ed ancora è stato possibile ascoltare, "Donde lieta uscì" cantata da Mimì nella Bohème di Puccini, che ben descrive musicalmente, la separazione di Mimì da Rodolfo, suo amato, a causa della sua gelosia e di tutte le difficoltà che ne conseguono. La protagonista, malata di tubercolosi, e consapevole del suo destino, chiede a Marcello, coinquilino e amico di Rodolfo, di restituirle le sue poche cose, lasciandogli solo la cuffietta rosa come ricordo. In questo omaggio allOpera, non poteva mancare Verdi, con "Tutte le feste al tempio,"dal Rigoletto, confessione di Gilda al padre : quando si recava in chiesa (l'unico luogo, fra l'altro, in cui le era concesso andare) incrociava lo sguardo di un giovane "bello e fatale." Si trattava ovviamente del Duca, il quale le si era poi presentato nei panni di un povero studente con l'intenzione di conquistarla lentamente. Eseguito poi LAttila verdiano, musicalmente preludio, che è stato definito uno dei più belli, scritti dallautore. La parte strumentale e vocale, nella composizione, hanno la stessa importanza, ed in questa occasione, è stato interpretato in assolo, da Angela Ignacchiti al pianoforte, con grande raffinatezza e tecnica, che i presenti hanno apprezzato. Successivamente accompagnata dal flauto di Palma Di Gaetano,anche lei bravissima artista che esegue magnificamente ogni brano proposto, hanno eseguito, una fantasia sulla Traviata, sempre di Giuseppe Verdi. Dall Opera poi, si è passati alloperetta, che tratta temi più frivoli poiché veniva replicata più volte al giorno in teatri più piccoli. Così è stata la volta del valzer "Frou-Frou" (o più correttamente la chanson "Frou-Frou") con autori per il testo Hector Monréal e la musica Henri Chatau, A conclusione del concerto, "Torna a Surriento" celebre canzone napoletana, composta dai fratelli Giambattista ed Ernesto De Curtis nel 1894, inno alla bellezza di Sorrento. Lispirazione per il ritornello, venne dal canto di un usignolo. Il pubblico è rimasto soddisfatto di questa esperienza di gran classe e di gran musica, grazie alla presenza di tre artiste veramente professionali.



Rosanna Viceconti

