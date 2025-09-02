|
|
|Premio Athena Ilias 2025 -a Policoro
2/09/2025
|Venerdi 5 settembre, dalle ore 18:00, presso i Giardini Murati di Policoro, in occasione del trentennale dalla sua fondazione, la sezione FIDAPA BPW Italy di Policoro promuove il Premio Athena Ilias, un evento ideato per valorizzare le eccellenze femminili lucane che si sono affermate a livello nazionale e internazionale nei campi della scienza, della cultura, dellimprenditoria, della medicina e dellimpegno civile. Liniziativa, fortemente voluta dalla presidente Antonella Magno e dalle socie della sezione di Policoro, si svolge con il patrocinio del Comune di Policoro e della Regione Basilicata, e si propone di coniugare il riconoscimento del merito femminile con la memoria storica e culturale della Magna Grecia. Nel corso della serata saranno premiate: Prof.ssa Liliana DellOsso, originaria di Bernalda (MT), tra le più autorevoli psichiatre italiane. Professore ordinario allUniversità di Pisa, ha diretto la Scuola di Specializzazione in Psichiatria e un master sullo spettro autistico. È presidente eletta della Società Italiana di Psichiatria. Prof.ssa Miriam Serena Vitiello, nata a Policoro, tra le maggiori esperte italiane di nanofotonica. Dirige il gruppo di Fotonica THz presso lIstituto Nanoscienze del CNR di Pisa ed è docente alla Scuola Normale Superiore. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui lo SPIE Achievement Award 2025, ed è vincitrice di un ERC Advanced Grant. Prof.ssa Carmen Cantisani, professore associato di Dermatologia allUniversità La Sapienza di Roma. Esperta in tricologia, fotodinamica e laserterapia, lavora al Policlinico Umberto I ed è responsabile di fellowship internazionali promosse dalla Trialect Support USA Harvard Medical School.Prof.ssa Annarita Doronzio, docente di Archeologia Classica alla Humboldt Universität di Berlino e direttrice del progetto di ricerca Siris-Project presso larea archeologica del Museo Nazionale della Siritide di Policoro (MT).
Nel corso dellevento sarà conferita una menzione donoreal Prof. Massimo Osanna, Direttore Generale Musei del Ministero della Cultura, per il suo straordinario contributo alla valorizzazione del patrimonio archeologico lucano e italiano. Saranno inoltre assegnati riconoscimenti a: Dott. Carmelo Colelli, Direttore del Museo Archeologico Nazionale della Siritide; Dott.ssa Cristina Favilli, Prefetto di Matera; Dott.ssa Emma Ivagnes, Questore di Matera; Mary Padula, giornalista e divulgatrice storica. Sono previsti gli interventi di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali: Avv. Enrico Bianco, Sindaco di Policoro - Cosimo Latronico, Assessore regionale alla Sanità- Marcello Pittella, Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata - Nicola Massimo Morea, Consigliere regionale - Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera. Per FIDAPA BPW Italy interverranno: Anna Maria Mussacchio, Vicepresidente nazionale- Eufemia DIppolito, BPW International Past Executive Finance Officer - Elisabetta Grande, Presidente del Distretto Sud-Est Contributo scientifico. In collegamento parteciperà Massimo Casagrande, archeologo laureato a Perugia con una tesi su Policoro. Ha collaborato agli scavi dellagorà meridionale, della fattoria romana in località Troyli e del tempio dorico, probabilmente dedicato ad Athena Ilias, situato nei pressi dellattuale castello di Policoro. Una scoperta significativa nel dibattito sulla localizzazione dellantica città di Siris. Già titolare della cattedra di Archeologia della Magna Grecia allUniversità di Perugia, è attualmente funzionario della Soprintendenza ABAP di Cagliari.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|2/09/2025 - A S. Severino Lucano, omaggio allOpera con il Trio Italian Women in Music
Lo scorso 26 Agosto, in serata, nella Chiesa Madre Maria S.S. degli Angeli di S. Severino Lucano, grazie, ancora una volta. allospitalità del parroco, Don Antonio Lo Gatto, il talento femminile di Silvia Di Falco, soprano, Palma di Gaetano, flauto, e Angela Ignacchiti, pian...-->continua
|
|
|2/09/2025 - Incontro con lautrice Concetta Vaglio al Polo Bibliotecario di Potenza
Il Circolo culturale Gocce dAutore, in collaborazione con il Polo Bibliotecario di Potenza, organizza un incontro con la scrittrice Concetta Vaglio in occasione della presentazione del suo libro Mamma mamma, perché? Come seminare meraviglia con filosofia (C...-->continua
|
|
|2/09/2025 - Premio Athena Ilias 2025 -a Policoro
Venerdi 5 settembre, dalle ore 18:00, presso i Giardini Murati di Policoro, in occasione del trentennale dalla sua fondazione, la sezione FIDAPA BPW Italy di Policoro promuove il Premio Athena Ilias, un evento ideato per valorizzare le eccellenze femminili luc...-->continua
|
|
|2/09/2025 - 'Basilicata Sacra: un altro cielo': domani a Roma linaugurazione della mostra d
Sarà inaugurata domani 3 settembre, presso il Palazzo della Cancelleria di Roma, "Basilicata Sacra: un altro cielo", l'esposizione che illumina le radici spirituali e culturali della Basilicata attraverso simboli devozionali, opere darte e manufatti. La mostr...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV