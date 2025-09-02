|
|Sarà inaugurata domani 3 settembre, presso il Palazzo della Cancelleria di Roma, "Basilicata Sacra: un altro cielo", l'esposizione che illumina le radici spirituali e culturali della Basilicata attraverso simboli devozionali, opere darte e manufatti. La mostra promossa da APT Basilicata in collaborazione con la Conferenza Episcopale di Basilicata(CEB) ed il patrocinio del Dicastero per l'Evangelizzazione, invita i visitatori alla scoperta degli itinerari di fede della Basilicata, attraverso richiami a riti, gesti, e simboli della pietas popolare.
L'inaugurazione è prevista per domani 3 settembre alle ore 11. Il programma prevede l'introduzione di Margherita Sarli, Direttore Generale APT Basilicata, seguita dai saluti istituzionali del Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore, del Gen. Vito Bardi, Presidente Regione Basilicata, di Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita e Presidente della Conferenza Episcopale Basilicata, e di Massimo Osanna, Direttore Generale Musei - Ministero della Cultura. A seguire gli interventi di Sr. Rebecca Nazzaro, Direttrice Ufficio Pastorale del Pellegrinaggio Vicariato di Roma - Opera Romana Pellegrinaggi, Barbara Jatta, Direttore Musei Vaticani, Stefano Ziantoni, Responsabile RAI VATICANO, Merisabell Calitri, Storico dell'arte e curatrice della mostra, e di Don Antonio Laurita, Perito beni culturali ecclesiastici e consulente scientifico CEB.
