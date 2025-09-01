In occasione del 30° anniversario dellOasi WWF Bosco Pantano di Policoro-Herakleia, fondata nel 1995 dal compianto Presidente Onorario Fulco Pratesi, il WWF organizza un evento celebrativo presso il Centro Visite di Piazza Siris 1, nei giorni venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025. Due giornate di incontri e testimonianze dedicate alla tutela della biodiversità e agli sviluppi futuri dellArea Marina Protetta Magna Grecia. Venerdì pomeriggio (17:00-20:00) il convegno sarà incentrato su Verso lArea Marina Protetta e tutela degli habitat costieri, con esperti, amministratori e rappresentanti del mondo scientifico. Sabato, invece, spazio alla memoria con La nostra storia: racconti, esperienze e risultati raggiunti nei 30 anni di impegno dellOasi tra educazione ambientale, ricerca, recupero fauna selvatica e turismo sostenibile. La celebrazione si concluderà domenica 7 settembre con lOasi Aperta e la liberazione di una tartaruga marina Caretta caretta.