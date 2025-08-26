|
|Il Ninfea Festival si conferma evento di grande richiamo per Monticchio
26/08/2025
|Si è conclusa con successo la seconda edizione del Ninfea - Festival della Rigenerazione, che dal 21 al 24 agosto ha animato il borgo di Monticchio Bagni e le rive del Lago Grande di Monticchio, nel territorio di Rionero in Vulture. Quattro giorni di eventi gratuiti che hanno saputo combinare incontri, esperienze, arte e musica, coinvolgendo in unesperienza immersiva nella natura un pubblico numeroso per tutti gli appuntamenti del programma.
Organizzato da Labirinto Visivo Impresa Sociale in co-progettazione con il Comune di Rionero in Vulture nellambito delle iniziative di valorizzazione territoriale legate al Progetto Borgo Monticchio, finanziato con fondi PNRR, il Ninfea - Festival della Rigenerazione ha intrecciato momenti di spettacolo ad altri di riflessione sui temi della rigenerazione territoriale e dello sviluppo sostenibile, ponendo particolare attenzione alle nuove visioni per le aree interne.
«Il nostro ringraziamento va ai tanti che ci hanno raggiunto nelle quattro giornate del festival, sfidando anche le condizioni meteo non sempre favorevoli dichiarano gli organizzatori come pure a tutti quelli che hanno lavorato al buon esito delliniziativa, dai partner istituzionali alle associazioni coinvolte. Siamo felici della risposta in termini di partecipazione alle tante differenti iniziative proposte. Crediamo sia importante proseguire su questa strada, per sviluppare proposte alternative che diano valore e forza a un luogo così incantevole come quello di Monticchio.»
«La seconda edizione del Ninfea Festival ha confermato il grande potenziale di Monticchio quale luogo capace di coniugare turismo e cultura, allinsegna della sostenibilità e dellambiente. aggiunge il sindaco di Rionero in Vulture Mario Di Nitto Il coinvolgimento delle comunità del Vulture e la partecipazione di migliaia di persone di ogni età e di ogni luogo hanno rafforzato lentusiasmo ad andare avanti con sempre più convinzione, grazie al sostegno di tantissimi.»
Il festival ha visto la partecipazione di ospiti di rilievo come il divulgatore Vincenzo Schettini, che ha messo in scena il suo format La fisica che ci piace, il giornalista Domenico Iannacone, che ha raccontato le storie del suo programma dinchiesta Che ci faccio qui, il fumettista Giuseppe Palumbo, che ha presentato la storia a fumetti Bosco dei Sogni dedicata a Monticchio Bagni, il geologo Alfredo De Giovanni, che ha presentato il libro divulgativo Fatti albero.
Lincontro con il conduttore radiotelevisivo Federico Quaranta, annullato a causa della pioggia, sarà recuperato nei prossimi mesi con un evento dedicato.
Tra i momenti musicali più coinvolgenti, la performance Pace Vegetale di Federica Marinari, il concerto mattutino con il pianista Angelo Trabace, il raffinato concerto di Anna Castiglia, realizzato in partnership con il Vulcanica Live Festival, e lo show del cantautore Ermal Meta, che ha chiuso la manifestazione attirando a Monticchio migliaia di fan.
Il Ninfea Festival, che si è avvalso della collaborazione di Pro Loco Monticchio, Associazione Culturale Vulcanica, Arci Basilicata e Ceas Vulture, del patrocinio di Apt Basilicata, INGV e Cluster Basilicata Creativa e del supporto di CVA Spa e di Prisma Soc. Coop., ha dato inoltre spazio alle attività di divulgazione interattiva dellINGV e dellINFN e alle installazioni artistiche di Onirica/Lights.
|
