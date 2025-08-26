Pronti per la nuova edizione del TedXPolicoro, giunto questanno alla sua terza edizione.

I Tedx speaker saliranno il 30 Agosto alle ore 19.00 sul palco allestito nella splendida Corte del Castello baronale, ancora una volta riconfermata come location ideale di uno degli eventi più attesi dell'estate policorese.



I Tedx , sul modello americano delle Ted Conference, durante i quali personalita' di spicco di diversi settori( arte, scienze, sport, letteratura, giornalismo, ecc..) esprimono il loro punto di vista su un tema che titola l'evento, sono spazio d'ispirazione per la presentazione di idee e azioni virtuose.



Quest'anno l'evento metterà al centro il tema "Ridisegnare il possibile":

un viaggio oltre i confini del pensabile, dove ciò che un tempo apparteneva alla sfera dellimpossibilità diventa azione concreta, trasformazione reale.

Significa reinterpretare o ridefinire i confini di ciò che si pensava immutabile, stabilito, trovare nuove soluzioni ed approcci per superare limiti e sfide, raggiungere nuovi traguardi.



Ridisegnare il possibile significa allenare la mente e lo sguardo a una nuova immaginazione, un invito a vedere oltre le barriere, a sognare in grande per fare spazio a coraggio e creatività, per rendere tangibili idee che ieri sembravano utopie, per creare un futuro migliore e più sostenibile.



Ridisegneranno il loro possibile Marco Grieco, giornalista e podcaster per LEspresso, La Repubblica, Vanity Fair; Fabio Attanasio, fondatore di The Bespoke Dudes, un blog nato per diffondere la cultura sartoriale e il valore dellartigianato; Anna Maria Genheyi, cantante, attrice, scrittrice, attivista per i diritti civili; Donato Telesca, orgoglio lucano per i suoi successi come campione paraolimpico di sollevamento pesi; Shary Mitidieri, analista di geopolitica e fondatrice dellOsservatorio N.A.M.A., che promuove unanalisi realistica della politica estera; Andrea Di Consoli, scrittore, critico e autore di palinsesti televisivi di successo come Unomattina Estate, La Biblioteca dei Sentimenti; Michele Reibaldi, Professore Ordinario e Direttore della Clinica Oculistica della Città della Salute e della Scienza di Torino, che ha eseguito interventi straordinari, utilizzando strumenti e tecnologie allavanguardia; Antonio e Francesco Mele, ricercatori in Fisica rispettivamente presso lUniversità di Berlino e la Scuola Normale Superiore di Pisa; Eugenia Carfora, preside dellistituto Francesco Morano di Caivano (NA), divenuta simbolo per la sua lotta contro la dispersione scolastica e per il suo modello di legalità; Franco Pagetti, definito dal New York Times uno dei fotografi di guerra più esperti e rispettati della sua generazione e Walter Nicoletti, fondatore della casa di produzione e distribuzione cinematografica Voce Spettacolo, vincitore del premio Oscar 2025 con il cortometraggio animato In the Shadow of the Cypress.



Intermezzi musicali e poetici si alterneranno tra i talk: Dorso, polistrumentista policorese, che presenterà il suo ultimo singolo; i Lukaniko', duo musicale che promuove attraverso le sue performances la musica popolare lucana e il Poeta della Serra, street artist materano, che scrive i suoi componimenti sugli elementi del tessuto urbano di varie città.



Il TEDxPolicoro e' patrocinato dal Comune della citta jonica e rientra tra gli eventi proposti dall'amministrazione comunale nel suo cartellone estivo. L'evento sarà anche l'occasione per degustare i prodotti della tradizione enogastronomica lucana, gentilmente offerti da alcuni degli sponsor della manifestazione.