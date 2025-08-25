|
|Si è conclusa ieri la quarta edizione del Premio Rossetti-Montano
25/08/2025
|Ieri, domenica 24 agosto, si è conclusa a Guardia Perticara la seconda e ultima giornata del Premio Rossetti-Montano, che questanno ha scelto proprio il suggestivo borgo lucano come cornice dellevento. Una giornata intensa, ricca di appuntamenti culturali, musica e momenti dedicati alla memoria collettiva.
La mattinata si è aperta con la cerimonia di conferimento del Premio "Pietro Paolo Montano" a Dario Nardella, già sindaco di Firenze e oggi eurodeputato, insignito per il suo impegno politico interpretato come servizio alla collettività e per la valorizzazione del patrimonio culturale. Nardella è stato premiato per la sua capacità di coniugare una visione europea con un forte radicamento locale, promuovendo la cultura come motore di crescita civile, sociale ed economica. Il riconoscimento evidenzia il suo contributo alla tutela delle città darte e al dialogo tra i popoli, in piena sintonia con i valori ispiratori del Premio. La consegna è avvenuta per mano del sindaco Pasquale Montano, con un intervento del presidente della Commissione del Premio, Antony Gallo. La cerimonia è stata condotta dalla giornalista Cristina Longo.
Nel pomeriggio si è dato spazio alliniziativa ArpaLabEstate, una serie di laboratori creativi dedicati a famiglie e bambini, con lobiettivo di coinvolgere le nuove generazioni in un percorso esperienziale tra cultura e memoria. È stata inoltre inaugurata la mostra documentaria e fotografica Suoni, Volti e Memorie, presso il Palazzo Montano: unesposizione che raccoglie immagini, racconti e testimonianze dei protagonisti del Premio, offrendo uno sguardo profondo sul passato e aprendo finestre sul futuro.
Durante levento serale è stato presentato ufficialmente lArchivio Rossetti-Montano, un progetto promosso in sinergia con Apt Basilicata e la Scuola dArpa Viggianese, e annunciata la prossima uscita del primo Cd contenente le melodie composte dagli allievi della Scuola Rossetti-Montano, sotto la direzione della Maestra Margherita Lavecchia. Per l'occasione anche l'esibizione degli allievi della Scuola sulle note della Tarantella di Rossetti, Capuani, e la polka Di Vittorio di Montano rielaborata dalla Maestra Sara Simari. A salutare i presenti, il concerto finale a cura di una delle orchestre più apprezzate in Italia, la Filarmonica Pugliese, sotto la direzione del noto maestro internazionale, Fausto Fungaroli. Lesibizione ha proposto un repertorio variegato, da Rossini a Čajikovskij fino a Morricone. Il concerto è stato impreziosito dalla partecipazione del pianista Raffaele DAngelo che, nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato il suo talento in gran parte del mondo. Un gran finale che ha unito virtuosismo, emozione e suggestioni senza tempo, chiudendo con unesplosione di musica e bellezza, la quarta edizione del Premio, quel viaggio collettivo, che continua ogni volta che si sceglie di ricordare, ogni volta che si celebra la cultura come bene comune. A condurre la serata è stata Eva Immediato, voce autorevole della cultura lucana, che ha accompagnato il pubblico in una riflessione sul significato profondo della memoria, dellidentità e della creatività.
Il Premio Rossetti-Montano, ideato e promosso dalla Pro Loco Corletana Aps sotto la guida di Antony Gallo, nasce con lobiettivo di valorizzare i fenomeni culturali e musicali del panorama nazionale e internazionale, favorendo il dialogo tra arte, memoria, impegno civile e partecipazione.
Un evento che non si limita a celebrare leccellenza, ma che si propone come un viaggio collettivo tra passato e presente, tra storia e musica, un invito a partecipare, a sentire, a ricordare.
