Una nuova ed entusiasmante tappa del Grand Tour della Musica sta per avere luogo all'interno del centro storico della Città dell'Arpa. La splendida cornice di Piazza del Plebiscito, infatti, indosserà il vestito delle grandi occasioni in vista di un evento che ha l'obiettivo di celebrare, all'interno della Città della Musica, uno dei più grandi compositori e direttori d'orchestra che la musica mondiale abbia mai conosciuto: Ennio Morricone. Ogni voce, ogni ricordo, ogni immagine della Storia della Musica e del Cinema Mondiale riporta alle nostre menti i grandi capolavori e le colonne sonore a firma del grande Maestro. Anche per questa ragione il Sindaco Amedeo Cicala e l'intera Amministrazione Comunale, hanno deciso di dedicare una tappa importante del grande progetto di riqualificazione urbana del centro storico e di valorizzazione turistica denominato "Grand Tour della Musica" ad un simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo. Venerdì 29 agosto, a partire dalle ore 19, verrà svelato il Monumento bronzeo, realizzato dallo Scultore Ettore Marinelli. Nel corso dell'evento, vi sarà spazio per l' imperdibile intervento di Marco Morricone, figlio del grande compositore e autore del testo "Ennio Morricone: il genio, l'uomo, il padre. Parteciperà a questa grande serata, inoltre, il celebre Flautista e Maestro Andrea Griminelli.