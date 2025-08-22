HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

22/08/2025

Dopo la recente esibizione a Los Angeles per la Festa della Musica allIstituto Italiano di Cultura, la musica di Arisa arriva anche in Giappone: lartista sarà tra i protagonisti dellExpo 2025 di Osaka, dove si esibirà in occasione della Settimana della Basilicata allinterno del calendario ufficiale del Padiglione Italia.

Lappuntamento è fissato per lunedì 25 agosto, alle 19, nellAuditorium dellExpo (ingresso libero), in concomitanza con linaugurazione dello stand Basilicata. Lartista, originaria di Pignola e tra le voci più amate e riconoscibili della musica italiana e vincitrice del Nastro dArgento 2025 per la Migliore Canzone Originale, porterà al pubblico giapponese un live dal forte impatto emotivo, in versione intima voce e pianoforte, con un repertorio che attraversa i suoi brani più celebri.

La partecipazione di Arisa allExpo conferma il valore della sua carriera e il legame profondo con la sua terra dorigine, che attraverso la sua voce trova spazio e visibilità su un palcoscenico internazionale di assoluto prestigio. La notizia sarà inoltre inserita nel programma ufficiale dellExpo e ha già suscitato linteresse della stampa giapponese, a testimonianza dellattesa e dellattenzione verso lartista e il suo concerto.



