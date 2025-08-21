|
|Colobraro, magia e tradizione: prosegue levento 'Sogno di una Notte a
Quel Paese'
21/08/2025
|A Colobraro prosegue per tutti i Venerdì e le Domeniche Agostiane, con inizio alle ore 19, lEvento Cult Sogno di una Notte a
Quel Paese, con grande ed entusiasta partecipazione di pubblico e consenso da parte della critica.
LAttrattore Culturale demo-etno-antropologico, rientrante tra i beni intangibili riconosciuti dalla Regione, dallAzienda di Promozione Turistica e dallUniversità della Basilicata, racconta le storie del magismo, dei rituali e delle superstizioni lucane, come tramandati dalla tradizione orale e successivamente narrati dalletnologo Ernesto De Martino nel Libro Sud e Magia e testimoniati dal compianto regista Luigi Di Gianni nei documentari etnografici Magia Lucana (Primo Premio Documentari Festival di Venezia 1958).
LEvento è costituito da vari Percorsi, strettamente e accuratamente legati tra loro, volti a fornire una conoscenza completa della Civiltà Contadina tra la fine dellottocento e la metà del novecento e sino ai nostri giorni, attraverso i seguenti Percorsi Emozionali:
Percorso Museale introduttivo con la Mostra Fotografica Con gli Occhi della Memoria - La Lucania nelle fotografie di Franco Pinna 1952-1959 e la visita della Casa Contadina e del Patrimonio legato alla Civiltà Contadina;
Percorso Teatrale itinerante, che si dipana tra vie e piazzette dello splendido Borgo medioevale, Sogno di una Notte a Quel Paese, una divertente commedia che racconta, ironizzando, riti e superstizioni, vicende di affascini malocchi e fascinazioni, faccende di Monakikkj, Fattucchiere, Masciare, Lupi Mannari, Briganti, bontemponi, prefiche, pizzicate e tarantolate;
Percorso Turistico dei beni architettonici del Paese, quali il Castello, il Convento Museo DEA, il Palazzo delle Esposizioni, i Palazzi Gentilizi, le Chiese e le Cappelle dipanate lungo il percorso;
Percorso Etno-Musicale con lo spettacolo danzante Riti e Superstizioni, balli popolari e danze iatriche di pizzicate e tarantolate.
Percorso Gastronomico coi prodotti tipici colobraresi serviti dai ristoratori locali.
Le Genti e le Associazioni di Colobraro, in tantissimi coinvolti nel Progetto di rigenerazione socio-culturale di Comunità Colobraro Sogno & Magia (che vede la partecipazione anche delle Associazioni di alcuni Comuni contermini), attendono visitatori e turisti per accoglierli con entusiasmo e far vivere loro unesperienza immersiva, unica nel suo genere ed irripetibile, da non perdere per conoscere e ricordare origini e tradizioni, ma anche per contribuire -attraverso la conoscenza- a superare definitivamente inconsci timori/pregiudizi e irrazionali superstizioni, andando oltre il brocardo non è vero ma ci credo, per dirigersi verso la luce della ragione umana e lilluminismo, così da promuovere il Progresso della Società e la Libertà delle Persone.
Tutto tra Radici, Passato, Presente e Futuro per dirla col Dossier Matera 2019 a cui Sogno ha egregiamente partecipato e contribuito.
Per info e dettagli www.colobraro.com .
|
