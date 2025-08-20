|
|Il Lucania Summer Festival, domani, sbarca a Castellaneta
20/08/2025
|Dopo il grande successo delle prime due tappe in Basilicata a Ferrandina e Pisticci il Lucania Summer Festival 2025, ideato dal DJ e producer Michele Musillo, esce dai confini regionali e arriva in Puglia con un nuovo appuntamento imperdibile:
La Discoteca in Piazza giovedì 21 agosto in via San Francesco, a Castellaneta (TA).
Un evento totalmente gratuito, patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Castellaneta, che porta in piazza uno show musicale travolgente con la partecipazione di uno degli artisti più amati della scena urban italiana: Peppe Soks. Rapper napoletano tra i più seguiti della nuova generazione, con milioni di streaming allattivo, Soks è conosciuto per il suo stile diretto, le liriche autentiche e il forte legame con le periferie e le storie di strada. I suoi live sono pura energia, e la piazza di Castellaneta si prepara ad accoglierlo con entusiasmo.
A far salire il ritmo ci sarà ovviamente Michele Musillo, ideatore del festival e Dj capace di far dialogare generi e generazioni, accompagnato in consolle dal giovane talento Swipe e da Tony S, da anni protagonista della scena club del Sud Italia. La voce che guiderà il pubblico durante la serata sarà quella di Mr Bix Voice, speaker e vocalist noto per la sua capacità di infiammare il dancefloor con carisma e ritmo.
A presentare la serata sarà la giornalista Cristina Longo, già volto noto delle precedenti tappe, che accompagna il tour anche in qualità di addetta alla comunicazione ufficiale. Con la sua esperienza e il suo stile coinvolgente, contribuirà a raccontare ogni momento dellevento, creando un filo diretto tra palco e pubblico.
Liniziativa si inserisce nel format La Discoteca in Piazza, che ha già raccolto centinaia di presenze nelle tappe precedenti e che si conferma come uno dei progetti estivi più coinvolgenti del Sud Italia, capace di unire musica, territorio e divertimento.
Quella di Castellaneta è una tappa fuori porta pensata per creare un ponte tra la Basilicata e la Puglia, confermando lo spirito itinerante e inclusivo del Lucania Summer Festival, che si rivolge a un pubblico trasversale e sempre più numeroso. Unoccasione per vivere la musica non solo come intrattenimento, ma come motore di aggregazione e identità territoriale.
