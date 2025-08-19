La nuova edizione del Festival Akiris 2025 è in programma il 21 agosto a SantArcangelo, ore 21.00, chiesa San Rocco e a Tramutola, ore 21.00, Piazzetta Guarino. Gli artisti che allieteranno la serata sono: Gloria Santarelli violino, Matteo Mizera e Stefano Lagatta viola, Gabriele Melone violoncello, Francesco Gesario , contrabbasso Lucia Paradiso e Claudia Scatena pianoforte.

Carlino La Grotta

Di seguito il comunicato:

A cura dellAssociazione culturale Dal Colosseo ai Sassi, MI.DA, dei Comuni di SantArcangelo e Tramutola

Il progetto AKIRIS 2025 - Artist in residence promuove lo scambio tra musicisti e il territorio e mira a favorire la creazione di una rete culturale che mette in dialogo idee e modelli differenti, con un focus sulla relazione tra arte, comunità e paesaggio. Il nome AKIRIS fiume navigabile è il nome con cui era conosciuto nellantichità il fiume Agri, che scorre interamente in Basilicata. La scelta di questo nome racchiude due concetti: il legame tra arte e territorio e la connessione di persone, luoghi e memorie attraverso la musica. La residenza, situata a SantArcangelo, accoglierà artisti, in particolare musicisti classici, che durante il periodo dal 16 agosto al 22 agosto studieranno un programma da concerto di Musica da Camera, che si realizzerà nei comuni di SantArcangelo e di Tramutola.

Sogni e giochi dacqua

Wolfang Amadeus Mozart - Gloria Santarelli, Violino

Piano Quartet No. 2, K. 493 - Matteo Mizera e Stefano Lagatta, Viola

Maurice Ravel

Ma Mère lOye, suite for four hands - Gabriele Melone, Violoncello

Franz Schubert - Francesco Gesario, Contrabbasso

Piano Quintet Die Forelle The Trout, D. 664 - Lucia Paradiso e Claudia Scatena, Pianoforte.



Wolfang Amadeus Mozart

Piano Quartet No. 2, K. 493

1.Allegro

2.Larghetto

3.Allegretto

Maurice Ravel

Ma Mère lOye, suite for four hands

1.Pavane de la Belle au bois dormant

2.Petit poucet

3.Laideronnette, impératrice des pagodes

4.Les Entretiens de la Belle et la Bête

5. Le Jardin féerique

Franz Schubert

Piano Quintet Die Forelle The Trout, D. 664

1.Allegro vivace

2.Andante

3.Scherzo. Presto

4.Tema. Andantino

5.Allegro giusto





Un viaggio attraverso la fantasia e la natura, con tre opere che esplorano la relazione tra l'uomo e il mondo che lo circonda.

Mozart ci introduce alla grazia e all'eleganza del classicismo viennese con il Quartetto N. 2 per pianoforte e archi, opera di matura consapevolezza, di fluente discorsività, di grazia ornamentale, perfetta

sintesi del dialogo drammatico e dell'introspezione interiore.



La suite "Ma mère l'Oye" di Ravel, una raccolta di cinque brevi composizioni per pianoforte a quattro mani, ispirati ad alcune celebri fiabe tratte da letterati del Sei- Settecento, ci porta nel mondo della fantasia e della magia, con brani che evocano la bellezza e la stranezza dei racconti per bambini, schiudendo un mondo di sogni delicati, attraverso avventure misteriose, magie stupefacenti, sortilegi iridescenti.



Il Quintetto "Die Forelle" la Trota di Schubert, ci presenta un tema più naturale e bucolico, fin dal fresco e scintillante Allegro Vivace di apertura si respira un'atmosfera di inscalfibile ed euforica serenità evocando l'immagine di un pesce, una trota, che nuota nel fiume. Le idee sgorgano serene e fluenti, prive di complesse elaborazioni motiviche, dolci melodie si contrappongono ad arpeggi ora mossi ora quieti. Una splendida pittura sonora ritrae uno stagno idilliaco che viene leggermente increspato dal vento mentre la trota nuota serena sotto il pelo dellacqua. Il momento concitato avviene nel quarto movimento lAndantino-Allegretto,

dove la trota viene importunata dallamo del pescatore, così anche il tema subisce le sei variazioni. NellAllegro giusto finale, bipartito simmetricamente, Schubert, da poeta della musica, fa riemergere lascoltatore nello stagno, ormai non più bucolico ma agitato.

