La diga di Senise protagonista in Giappone in una conferenza internazionale
18/08/2025
L8 agosto scorso si è svolta una conferenza online di rilievo internazionale, organizzata da Satoshi Murayama, professore emerito di Storia economica dellEuropa moderna presso la Kagawa University di Takamatsu, in Giappone. Lincontro ha avuto al centro la diga di Senise, la più grande dEuropa in terra battuta, e più in generale le caratteristiche geografiche, economiche e sociali del Mezzogiorno e della Basilicata.
A sorprendere positivamente è stata la scelta del relatore: Ken Walter Bellusci, giovanissimo neodiplomato dellISIS L. Sinisgalli di Senise, invitato a portare il suo contributo su un tema tanto complesso quanto strategico. Nel corso della conferenza, il giovane ha proposto anche la visione di due lavori audiovisivi: il video-documentario di Marzio Breglia Terra battuta e la diga che cambiò tutto e il servizio giornalistico di Mariapaola Vergallito Memorie dacqua, che hanno arricchito la discussione con testimonianze e ricostruzioni storiche.
Liniziativa ha coinvolto il network di università partner nipponiche e asiatiche interessate agli studi geostorici sullEuropa e sullItalia, costruito negli anni dal dipartimento di studi storici della Kagawa University. Unoccasione di dialogo scientifico che ha contribuito a far conoscere la Basilicata e il suo patrimonio anche al di fuori dei confini nazionali.
La conferenza è stata registrata e resa disponibile su YouTube, permettendo così una più ampia diffusione dei contenuti trattati e offrendo al pubblico internazionale la possibilità di approfondire un capitolo significativo della storia e dello sviluppo del Mezzogiorno.
