L8 agosto scorso si è svolta una conferenza online di rilievo internazionale, organizzata da Satoshi Murayama, professore emerito di Storia economica dellEuropa moderna presso la Kagawa University di Takamatsu, in Giappone. Lincontro ha avuto al centro la diga di Senise, la più grande dEuropa in terra battuta, e più in generale le caratteristiche geografiche, economiche e sociali del Mezzogiorno e della Basilicata.



A sorprendere positivamente è stata la scelta del relatore: Ken Walter Bellusci, giovanissimo neodiplomato dellISIS L. Sinisgalli di Senise, invitato a portare il suo contributo su un tema tanto complesso quanto strategico. Nel corso della conferenza, il giovane ha proposto anche la visione di due lavori audiovisivi: il video-documentario di Marzio Breglia Terra battuta e la diga che cambiò tutto e il servizio giornalistico di Mariapaola Vergallito Memorie dacqua, che hanno arricchito la discussione con testimonianze e ricostruzioni storiche.



Liniziativa ha coinvolto il network di università partner nipponiche e asiatiche interessate agli studi geostorici sullEuropa e sullItalia, costruito negli anni dal dipartimento di studi storici della Kagawa University. Unoccasione di dialogo scientifico che ha contribuito a far conoscere la Basilicata e il suo patrimonio anche al di fuori dei confini nazionali.



La conferenza è stata registrata e resa disponibile su YouTube, permettendo così una più ampia diffusione dei contenuti trattati e offrendo al pubblico internazionale la possibilità di approfondire un capitolo significativo della storia e dello sviluppo del Mezzogiorno.



