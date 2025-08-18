HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Bella ospita Lucania Music Experience 2025: domani il concerto con lOrchestra Bulgaria Classik

18/08/2025

Domani, 19 agosto alle ore 21.30, la Villa comunale Gino Strada di Bella (Pz) accoglierà levento che vedrà protagonista lOrchestra Bulgaria Classik.
Il concerto sostituisce la tappa inizialmente prevista a Moliterno, annullata per lutto cittadino, e proporrà un viaggio emozionante tra le più celebri colonne sonore della storia del cinema, accompagnate da proiezioni sincronizzate e narrazione dal vivo.

La serata rientra nel cartellone di Lucania Music Experience 2025 (LEM), progetto promosso dallAssociazione Musicale "Quinta Giusta" e sostenuto dal Consiglio regionale della Basilicata, nato per valorizzare i luoghi attraverso la musica e trasformarli in scenari di esperienze uniche che uniscono arte e territorio.

Anche lappuntamento di Bella offrirà al pubblico un nuovo momento di grande suggestione, in cui musica e natura si fonderanno in ununica emozione collettiva.



