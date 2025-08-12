|
|
|Enzo Gragnaniello in concerto San Costantino Albanese, 13 agosto 2025
12/08/2025
|A San Costantino Albanese, il 13 agosto, ENZO GRAGNANIELLO, tra gli interpreti più noti ed apprezzati della nuova scena musicale napoletana, per un concerto digrande respiro e fascino, impostato come una sorta di itinerario tra i vicoli e le strade di Napoli in cui risuoneranno echi di mondi lontani.
Con quattro Targhe Tenco vinte nella sua carriera come miglior disco in dialetto, prestigiose collaborazioni con grandissime artiste tra le quali Ornella Vanoni e Mia Martini,con le quali ha duettato in brani di straordinaria intensità, la ribalta del grande pubblico conquistata con la sua partecipazione al Festival di Sanremo e centinaia di rassegne in giro per il mondo, numerosi dischi con edizioni anche internazionali in più lingue, Gragnaniello si presenterà al pubblico di San Costantino con il profilo forte e definito di un musicista che ha raggiunto la sua piena maturità artistica, per presentare il suo nuovo disco, Lamore è na rivoluzione: un live intimo ma allo stesso tempo dirompente, un viaggio nelle sonorità puramente mediterranee, impreziosito dalla presenza in scena di Piero Gallo e la sua inconfondibile mandolina, Erasmo Petringa al violoncello e basso e Marco Caligiuri alle percussioni.
Artista legato visceralmente alla sua città, Enzo Gragnaniello cura interamente testi e arrangiamenti, realizzati nellintimità della sua casa nei Quartieri Spagnoli di Napoli dove è nato e dove tuttora continua a vivere, nel segno di una fedeltà a uneredità culturale fortissima, segnata dalluso predominante di un dialetto che è in realtà una vera e propria lingua, fortemente ancorata anche a una produzione letteraria di grande rilievo e importanza per la cultura nazionale.
Il festival Suoni di minoranza fa parte del progetto Il Borgo dei Suoni, promosso dal comune di San Costantino Albanese con il sostegno finanziario della Regione Basilicata.
Tutti i concerti, a ingresso libero, si terranno, a partire dalle 21,30, in piazza Unità dItalia a San Costantino Albanese
|
archivio
|ALTRE NEWS
|12/08/2025 - Viggiano, primo comune lucano a ottenere il prestigioso riconoscimento di 'Città del Folklore'
Lunedì 11 agosto 2025 è una data che rimarrà scolpita nella Storia nella Città di Maria, dell'Arpa, della Musica e (da pochissime ore) del Folklore.
Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, il Consiglio Comunale Straordinario e aperto, riunito presso la meravigliosa c...-->continua
|
|
|12/08/2025 - Enzo Gragnaniello in concerto San Costantino Albanese, 13 agosto 2025
A San Costantino Albanese, il 13 agosto, ENZO GRAGNANIELLO, tra gli interpreti più noti ed apprezzati della nuova scena musicale napoletana, per un concerto digrande respiro e fascino, impostato come una sorta di itinerario tra i vicoli e le strade di Napoli i...-->continua
|
|
|12/08/2025 - Il CNDDU accoglie con favore il nuovo regolamento di condotta nelle aule
l Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani accoglie con favore lentrata in vigore del nuovo regolamento di condotta previsto dalla legge 150/2024, nella convinzione che il rispetto delle regole e la responsabilità individuale siano p...-->continua
|
|
|12/08/2025 - Anche la preside Stigliano il Premio Faustino Somma Basilicata d'oro"
La comunità scolastica lucana festeggia un importante riconoscimento: la DS, professoressa Maria Carmela Stigliano sarà tra i premiati della IV Edizione del Premio Faustino Somma Basilicata dOro, in programma mercoledì 13 agosto 2025 alle ore 21:00 in Piazz...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV