|Anche la preside Stigliano il Premio Faustino Somma Basilicata d'oro"
12/08/2025
|La comunità scolastica lucana festeggia un importante riconoscimento: la DS, professoressa Maria Carmela Stigliano sarà tra i premiati della IV Edizione del Premio Faustino Somma Basilicata dOro, in programma mercoledì 13 agosto 2025 alle ore 21:00 in Piazza della Legalità Antonino Scopelliti a Tursi.
Il premio, promosso dalla Fondazione Faustino Somma con il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Tursi, intende valorizzare personalità che, nei rispettivi ambiti, si sono distinte per impegno, competenza e dedizione alla crescita del territorio.
La dirigente Maria Carmela Stigliano riceverà il riconoscimento per la sua attività instancabile a favore dellinnovazione didattica, dellinclusione e del potenziamento dellofferta formativa, contribuendo a fare della scuola un autentico presidio di cultura, legalità e sviluppo sociale.
Nel corso della serata, la DS sarà anche protagonista del TALK Turismo, sviluppo economico, scuola, sport e formazione, insieme a Ernesto Somma, Francesco Cupparo, De Santis Antonello, Margherita Sarli e Giandomenico Sanatamaria, per discutere il ruolo strategico della scuola nel rafforzare il tessuto socio-economico della Basilicata.
La conduzione e moderazione dellevento sarà affidata ad Annamaria Sodano.
Maria Carmela Stigliano ha espresso profonda gratitudine per questo riconoscimento, sottolineando come esso rappresenti non solo un attestato personale, ma soprattutto un incoraggiamento a proseguire nel lavoro quotidiano per la formazione delle nuove generazioni.
