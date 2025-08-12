Brindisi Montagna si prepara a vivere una settimana di Ferragosto indimenticabile, dal 12 al 17 agosto, con un ricco calendario di eventi che animerà il borgo tra musica, spettacoli e cultura.



Si parte martedì 12 agosto con il Lucania Classica Festival, che chiude il lungo tour nei borghi lucani proprio a Brindisi Montagna, nella suggestiva cornice del Castello Fittipaldi Antinori, con unesplosione di suoni, energia e potenza grazie al Recondite Armonie Brass Quintet. Un mix travolgente di classica, contemporanea e arrangiamenti originali. Inizio alle ore 19:00.



Il 13 agosto il centro storico si vestirà di festa con Brindisi in Festa, una rassegna darte che, a partire dalle 18:30 e fino a tarda sera, animerà ogni angolo del borgo. Le vie saranno arricchite da detti popolari, fotografie e quadri che racconteranno la storia e lanima di Brindisi Montagna. Spazio anche a poeti, scrittori e musicisti locali, che daranno voce e suono alla creatività lucana, trasformando la serata in un itinerario emozionante tra arte, parole e note, immersi nellatmosfera unica del borgo illuminato a festa.



Mercoledì 14 agosto, Brindisi Montagna renderà omaggio al compianto Antonio Infantino, grande artista lucano, con una giornata interamente dedicata alla sua memoria. Levento, intitolato Il Maestro Antonio Infantino in Circolo, vedrà la presentazione del libro I denti cariati e la patria e altre poesie e sarà unoccasione per ripercorrere la sua straordinaria carriera e il suo profondo legame con la cultura popolare lucana.

La presentazione, in programma alle ore 18:30 in Piazzetta San Giovanni Paolo II, vedrà gli interventi del sindaco di Brindisi Montagna Gerardo Larocca, del sindaco di Tricarico Paolo Paradiso, dei ricercatori dellUniversità della Basilicata Raffaele La Regina e Nicola Sileo, della presidente del Circolo Antonio Infantino Camilla Tedesco e del demoetnoantropologo Giuseppe Melillo. Modera il consigliere delegato alla cultura Donato Benedetto.

A partire dalle 21:30, in Piazza Libertà, il ricordo si trasformerà in musica con il grande concerto dei Sisma Electro Popular Experience di Guido Gioioso, regalando al pubblico una serata intensa, vibrante e carica di emozioni nel segno del Maestro Infantino.



Il giorno di Ferragosto, 15 agosto, il borgo si animerà con lartista di strada Little Nick, trasformando le vie del centro in un palcoscenico a cielo aperto.



Sabato 16 agosto sarà la volta di Raffaella!, una band di 20 elementi che renderà un omaggio frizzante e colorato a Raffaella Carrà in Piazza Libertà (ore 21:30).



A chiudere questa intensa settimana, domenica 17 agosto, il concerto della Came Back Band (Piazza Libertà, ore 21:30), musicisti raffinati che proietteranno il pubblico in un viaggio musicale internazionale.



Durante tutta la settimana sarà possibile visitare il Castello Fittipaldi Antinori dalle 10:30 alle 19:30 e, il 15 e 16 agosto, sarà aperto anche il Parco della Grancia.



"La nostra estate, insieme" non è solo un titolo, ma un invito a vivere momenti di comunità, condivisione e passione. Unoccasione per incontrarsi, ridere, emozionarsi e creare ricordi indimenticabili, in uno dei borghi più suggestivi della Basilicata, dove ogni evento diventa unesperienza da vivere e portare nel cuore.