A Terranova di Pollino, grande interesse per La matta di Piazza Giudia 11/08/2025 Si è tenuta presso la sala

consiliare del Comune la presentazione del libro La matta di Piazza

Giudia di Gaetano Petraglia, opera che restituisce voce e dignità a

Elena di Porto, figura emblematica della resistenza ebraica romana,

deportata ad Auschwitz.



Lincontro, inserito nel cartellone degli eventi estivi del Comune, ha

offerto al pubblico una riflessione profonda sulla memoria storica e sul

ruolo della Basilicata come terra di confino durante il fascismo.

Petraglia, direttore dellArchivio di Stato di Viterbo, ha raccontato la

vicenda di Elena di Porto, donna coraggiosa e ribelle, internata in

Lucania prima della deportazione.



Il piccolo borgo lucano, uno dei 200 paesi individuati dal regime

fascista tra quelli destinati a ospitare campi di lavoro e confino, ha

accolto lautore in un evento partecipato e sentito. A moderare i lavori

è stato il consigliere comunale con delega alla cultura, Luigi Todaro,

che ha dialogato con lautore Gaetano Petraglia, guidando il confronto

con gli altri ospiti intervenuti: il sindaco di Terranova di Pollino,

Franco Mazzia; la ricercatrice Rossana Tufaro; il giornalista Mario

Golia; e il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata,

Angelo Chiorazzo. Ciascuno ha offerto una riflessione sul valore della

memoria, sullattualità della figura di Elena di Porto e sul ruolo dei

piccoli comuni lucani nella storia della resistenza civile.



In occasione della presentazione, lautore ha raccontato la genesi della

sua ricerca e il valore umano e storico della figura di Elena di Porto.

Ecco le sue parole:



La storia lho scoperta, diciamo, per caso. Circa dodici o tredici anni

fa stavo svolgendo un lavoro darchivio presso il Comune di Lagonegro.

Cercavo dei fascicoli sullimmigrazione lucana nel mondo, quindi su un

argomento che poi non è attinente a Elena di Porto. Però, durante quella

ricerca, scoprii dei fascicoli su alcuni ebrei che erano stati mandati

al confino a Lagonegro. Tra questi cera un fascicolo, peraltro lunico

intestato a una donna: era unebrea, ed era proprio Elena di Porto.

Da lì mi sono incuriosito. Aprendo il fascicoloche conteneva poche

cartemi resi subito conto che era una storia interessante da

approfondire. Visto che già lavoravo a Roma, ho continuato la ricerca

lì, e ho deciso di seguire tutto il percorso anche in Basilicata, legato

a questa persona, Elena di Porto.

Una volta ricostruita tutta la storia, mi sono trovato davanti a una

figura molto interessante. Innanzitutto, si trattava di una donna fuori

dal comune per carattere: molto combattiva, anche irruente nei modi. Ma

soprattutto era una donna fuori dal tempo, lontanissima dai canoni

femminili dellepoca. Non era la donna come la voleva il regime

fascistamadre, moglie. Era tuttaltro.

Unaltra cosa che mi ha colpito è che i documenti parlano della sua

presenza in tanti momenti chiave della storia degli ebrei romani e

italiani nel periodo fascista. Fino al 1943, quando fu presa e deportata

ad Auschwitz. In ogni snodo di quella storia cè Elena di Porto.

Sicuramente una figura da rivalutare, che era quasi dimenticata.

Per ricostruire la sua storia, mi sono mosso su due binari. Da

archivista, la prima cosa è stata ovviamente cercare i documenti. Ho

visitato molti archivi e trovato molte attestazioni. Ma essendo una

storia che si è tramandata anche per via oraleprima nella famiglia, poi

tra amici, e infine nella comunità ebraica romanale testimonianze sono

state fondamentali.

Gli storici spesso tendono a tralasciarle, perché le testimonianze sono

soggette alla fantasia di chi le racconta. Però, vagliandole con

attenzione e incrociandole con i documenti, dove questi non arrivavano,

le testimonianze mi hanno aiutato a ricostruire determinati aspetti.

Quindi, grazie a questi due binaridocumenti e testimonianzesono

riuscito a ricostruire praticamente tutta la storia.

Per quanto riguarda gli internati come Elena di Porto nei piccoli paesi

lucani, per quella che è la mia esperienza, anche su altri fascicoli,

posso dire chenonostante i rapporti con la popolazione locale fossero

espressamente proibiti dalle autorità fasciste, sia centrali che locali

(podestà, segretari del fascio, ecc.) questi internati ebbero sempre

rapporti diretti con la popolazione.

Quasi sempre venivano ospitati nelle famiglie, che ricevevano un piccolo

contributo per tenerli in casa. Anche se dovevano essere sotto

controllo, in realtà non era così. Ancora oggi, per esempio a

Gallicchio, i pronipoti della signora che ospitò Elena di Porto la

ricordano come una persona quasi di famiglia.

Ci furono rapporti stretti. Elena di Porto, come tanti altriricordo

Carlo Levi ad Alianosperimentò un tratto unico della popolazione

lucana: lospitalità. Furono ospitati, protetti, nascosti, considerati

membri della famiglia.

Quella ospitalità, che ancora oggi siamo capaci di dare a quelli che

chiamiamo forestieri, è forse ciò che rimane davvero di questa storia.

La voglia, il carattere buono dei lucani nei confronti di chi, loro per

primi, capivano essere vessati e sottoposti alloppressione.

Liniziativa ha rappresentato un momento di riflessione profonda sulla

memoria, sullidentità lucana e sul valore della solidarietà. La figura

di Elena di Porto, riscoperta grazie al lavoro di Petraglia, torna oggi

a parlare al presente, come simbolo di resistenza e umanità.

