|A Terranova di Pollino, grande interesse per La matta di Piazza Giudia
11/08/2025
|Si è tenuta presso la sala
consiliare del Comune la presentazione del libro La matta di Piazza
Giudia di Gaetano Petraglia, opera che restituisce voce e dignità a
Elena di Porto, figura emblematica della resistenza ebraica romana,
deportata ad Auschwitz.
Lincontro, inserito nel cartellone degli eventi estivi del Comune, ha
offerto al pubblico una riflessione profonda sulla memoria storica e sul
ruolo della Basilicata come terra di confino durante il fascismo.
Petraglia, direttore dellArchivio di Stato di Viterbo, ha raccontato la
vicenda di Elena di Porto, donna coraggiosa e ribelle, internata in
Lucania prima della deportazione.
Il piccolo borgo lucano, uno dei 200 paesi individuati dal regime
fascista tra quelli destinati a ospitare campi di lavoro e confino, ha
accolto lautore in un evento partecipato e sentito. A moderare i lavori
è stato il consigliere comunale con delega alla cultura, Luigi Todaro,
che ha dialogato con lautore Gaetano Petraglia, guidando il confronto
con gli altri ospiti intervenuti: il sindaco di Terranova di Pollino,
Franco Mazzia; la ricercatrice Rossana Tufaro; il giornalista Mario
Golia; e il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata,
Angelo Chiorazzo. Ciascuno ha offerto una riflessione sul valore della
memoria, sullattualità della figura di Elena di Porto e sul ruolo dei
piccoli comuni lucani nella storia della resistenza civile.
In occasione della presentazione, lautore ha raccontato la genesi della
sua ricerca e il valore umano e storico della figura di Elena di Porto.
Ecco le sue parole:
La storia lho scoperta, diciamo, per caso. Circa dodici o tredici anni
fa stavo svolgendo un lavoro darchivio presso il Comune di Lagonegro.
Cercavo dei fascicoli sullimmigrazione lucana nel mondo, quindi su un
argomento che poi non è attinente a Elena di Porto. Però, durante quella
ricerca, scoprii dei fascicoli su alcuni ebrei che erano stati mandati
al confino a Lagonegro. Tra questi cera un fascicolo, peraltro lunico
intestato a una donna: era unebrea, ed era proprio Elena di Porto.
Da lì mi sono incuriosito. Aprendo il fascicoloche conteneva poche
cartemi resi subito conto che era una storia interessante da
approfondire. Visto che già lavoravo a Roma, ho continuato la ricerca
lì, e ho deciso di seguire tutto il percorso anche in Basilicata, legato
a questa persona, Elena di Porto.
Una volta ricostruita tutta la storia, mi sono trovato davanti a una
figura molto interessante. Innanzitutto, si trattava di una donna fuori
dal comune per carattere: molto combattiva, anche irruente nei modi. Ma
soprattutto era una donna fuori dal tempo, lontanissima dai canoni
femminili dellepoca. Non era la donna come la voleva il regime
fascistamadre, moglie. Era tuttaltro.
Unaltra cosa che mi ha colpito è che i documenti parlano della sua
presenza in tanti momenti chiave della storia degli ebrei romani e
italiani nel periodo fascista. Fino al 1943, quando fu presa e deportata
ad Auschwitz. In ogni snodo di quella storia cè Elena di Porto.
Sicuramente una figura da rivalutare, che era quasi dimenticata.
Per ricostruire la sua storia, mi sono mosso su due binari. Da
archivista, la prima cosa è stata ovviamente cercare i documenti. Ho
visitato molti archivi e trovato molte attestazioni. Ma essendo una
storia che si è tramandata anche per via oraleprima nella famiglia, poi
tra amici, e infine nella comunità ebraica romanale testimonianze sono
state fondamentali.
Gli storici spesso tendono a tralasciarle, perché le testimonianze sono
soggette alla fantasia di chi le racconta. Però, vagliandole con
attenzione e incrociandole con i documenti, dove questi non arrivavano,
le testimonianze mi hanno aiutato a ricostruire determinati aspetti.
Quindi, grazie a questi due binaridocumenti e testimonianzesono
riuscito a ricostruire praticamente tutta la storia.
Per quanto riguarda gli internati come Elena di Porto nei piccoli paesi
lucani, per quella che è la mia esperienza, anche su altri fascicoli,
posso dire chenonostante i rapporti con la popolazione locale fossero
espressamente proibiti dalle autorità fasciste, sia centrali che locali
(podestà, segretari del fascio, ecc.) questi internati ebbero sempre
rapporti diretti con la popolazione.
Quasi sempre venivano ospitati nelle famiglie, che ricevevano un piccolo
contributo per tenerli in casa. Anche se dovevano essere sotto
controllo, in realtà non era così. Ancora oggi, per esempio a
Gallicchio, i pronipoti della signora che ospitò Elena di Porto la
ricordano come una persona quasi di famiglia.
Ci furono rapporti stretti. Elena di Porto, come tanti altriricordo
Carlo Levi ad Alianosperimentò un tratto unico della popolazione
lucana: lospitalità. Furono ospitati, protetti, nascosti, considerati
membri della famiglia.
Quella ospitalità, che ancora oggi siamo capaci di dare a quelli che
chiamiamo forestieri, è forse ciò che rimane davvero di questa storia.
La voglia, il carattere buono dei lucani nei confronti di chi, loro per
primi, capivano essere vessati e sottoposti alloppressione.
Liniziativa ha rappresentato un momento di riflessione profonda sulla
memoria, sullidentità lucana e sul valore della solidarietà. La figura
di Elena di Porto, riscoperta grazie al lavoro di Petraglia, torna oggi
a parlare al presente, come simbolo di resistenza e umanità.
