|Senise: Rione Fontanelle trionfa nell'arena de U Strittul ru Zafaran
11/08/2025
|In un tripudio di folla, il Rione Rotalupo Fontanelle torna a vincere il Palio dei Giochi Popolari e Rioni di Senise. Per soli due punti di scarto, i ragazzi capitanati da Gianni Gallo battono il Rione Calancone e si aggiudicano la 17ª edizione dei giochi. Levento rientra nella tre giorni dellASSA U Stittul ru Zafaran, che si concluderà oggi con la Sagra del Peperone IGP di Senise, lungo un percorso enogastronomico animato da numerosi artisti che si esibiranno fino alle ore 24. A mezzanotte, in Piazza Municipio, partirà la consueta Crusk Night.
Il Rione Fontanelle riconquista così il titolo dopo un anno sabbatico, strappandolo al Rione San Pietro, che detiene ancora il record di vittorie: ben 7 su 17 edizioni. Anche lo scorso anno il Calangone si era classificato secondo. Ultimo in classifica questanno il Rione Centro Storico San Biagio, che ha però conquistato la tradizionale Chucchiara.
Ledizione di questanno è stata arricchita dalla partecipazione degli Sbandieratori Cavensi, che hanno sfilato tra le vie del paese, aprendo ufficialmente i giochi, sia per i grandi che per i più piccoli. Grande la partecipazione ai giochi dei bambini: quasi cento ragazzini si sono cimentati nelle prove tradizionali, con la vittoria andata alla squadra degli Imbattibili.
La manifestazione è stata organizzata dallAssociazione ASSA, in collaborazione con AVIS, Consorzio di Tutela del peperone di Senise Igp, Museo Etnografico del Senisese, Regione Basilicata e Comune di Senise. La seconda giornata, dedicata alla tradizione, si è aperta con una caccia al tesoro per bambini, che ha coinvolto la parte alta dellantico borgo di Senise.
