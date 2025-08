A Carbone tutto è pronto per la VII edizione della Sagra della Farina di Carosella, promossa dalla Pro Loco di Carbone con il patrocinio del Comune e dell'ALSIA. Un appuntamento che celebra una delle eccellenze più autentiche della tradizione agricola lucana: la Carosella Lucana, antica varietà di grano duro, simbolo di biodiversità e riscoperta rurale.



La manifestazione prenderà il via alle 18:30 con l’incontro pubblico:

"Carosella Lucana: Dove siamo? Dove andiamo? Stato dell’arte e prossime iniziative".

Interverranno:



Mariano Mastropietro, Sindaco di Carbone



Domenico Cerbino, Alsia Basilicata



Michele D’Arino, Associazione Cereali Antichi del Pollino



Antonio Arleo, Mulino Arleo

Le conclusioni saranno affidate all’Assessore regionale alle Attività Produttive, Francesco Cupparo.



Modera Pietro Zienna (Alsia Basilicata).



A seguire, dalle ore 20:00, la serata entrerà nel vivo con una cena a base di piatti tipici preparati con farina di Carosella:

raskatielli al sugo con salsiccia al coriandolo, focacce, biscotti salati, dolci tradizionali e l’immancabile Sospiro, accompagnati da vino DOP Grottino di Roccanova e birra artigianale Honey Monkey di Francavilla in Sinni.



Spazio anche ai più piccoli, dalle 18:00 alle 21:00, con gonfiabili, popcorn e zucchero filato.



La giornata si concluderà alle ore 22:00 con il concerto degli Amarimai, gruppo simbolo della musica popolare lucana.



«La Sagra della Farina di Carosella – afferma Vito Cascini, presidente della Pro Loco di Carbone – è molto più di una festa: è un momento di identità collettiva, che valorizza il legame profondo tra la nostra comunità e la terra. Grazie alla partecipazione attiva degli agricoltori, dei mulini, delle associazioni e delle istituzioni, continuiamo a costruire un futuro che parte dalle radici».