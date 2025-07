La Scuola Regionale dello Sport CONI Basilicata lancia la programmazione per il quadrimestre finale del 2025: nuove collaborazioni e una visione di lungo periodo

La Scuola ha avviato, già da diverse settimane, un’intensa attività di pianificazione e confronto, finalizzata alla definizione del programma per l’ultimo quadrimestre del 2025 e all’avvio di nuove collaborazioni strategiche a lungo termine.



Il percorso è stato guidato dal Direttore Scientifico Egidio Trupa e dal Vicepresidente Michele Sabia, con il costante supporto del Presidente Giovanni Salvia. L’obiettivo comune è costruire una proposta formativa ampia, moderna e allineata agli indirizzi strategici dettati dal CONI nazionale, capace di rispondere alle esigenze delle realtà sportive del territorio.

Le attività della SRdS Basilicata si rivolgono principalmente alle associazioni sportive regionali, ma anche alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Associazioni Benemerite (AB) riconosciute. Questi soggetti potranno beneficiare delle competenze specialistiche e della rete di professionalità messa a disposizione dai Comitati CONI.

In linea con le direttive del CONI nazionale, la Scuola ha organizzato la programmazione annuale per macro aree tematiche, individuando per ciascuna professionisti di riferimento con il compito di garantire qualità scientifica e operativa. Ogni area sarà inoltre supervisionata dal Comitato Tecnico Scientifico della SRdS CONI Basilicata.



Ecco i responsabili delle singole aree tematiche:



Scientifico Sportiva: Egidio Trupa, Giuseppe Marzano



Impiantistica, Ricerca Fondi e Progettazione: Michele Cignarale, Maria Mecca, Mimmo Camporeale



Psicologia e Sociologia dello Sport: Nicola Casteluccio, Alessio Spataro, Filippo Orlando



Giuridico-Fiscale e Amministrativa: Lino Sibillani, Barbara Bruno, Michele Ragone



Biomedica e Nutrizione: Paolo De Blasis, Romina Giordano, Vincenzo di Sanzo



Comunicazione, Marketing e Management: Sandro Maiorella, Enzo Mitro, Rocco Galasso, Mimmo Veltri



Questa articolazione tematica rappresenta non solo una razionalizzazione delle attività, ma anche un chiaro segnale di crescita e ambizione. La SRdS CONI Basilicata intende consolidarsi come punto di riferimento regionale per la formazione sportiva, promuovendo percorsi di qualità, sostenibili e in sinergia con tutti gli attori del sistema sportivo lucano.