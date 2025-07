Il prossimo 13 agosto alle 18.30 in Piazza San Rocco, a San Giorgio Lucano (MT), si terrà l’inaugurazione della rinnovata Associazione Volontariato Soccorso Sanitario, punto di riferimento storico per il territorio.



L’associazione assumerà ufficialmente il nome di “Domenico D’Elia”, in memoria del fondatore, al quale sarà dedicata una targa commemorativa.



La nuova realtà sarà attiva in Basilicata e nelle regioni limitrofe, con l’obiettivo di garantire interventi rapidi e qualificati grazie a una rete di collaborazione estesa.



All’evento parteciperanno autorità locali e regionali. La comunità è invitata a partecipare.