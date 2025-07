Sono complessivamente 92 le poesie ammesse alla fase finale della settima edizione del concorso di poesie “innANZItutto-” organizzato dall’Associazione Culturale “L’Alternativa”, la cui cerimonia di premiazione è in programma ad Anzi sabato 9 agosto, con inizio alle ore 18,00, nella centrale Piazza Dante Alighieri.



53 le poesie in italiano sul tema “Le radici del futuro”, 28 quelle in vernacolo e 11 in lingua estera.



Gli autori che accederanno alla manifestazione sono 76, poiché 15 di essi hanno composto sia poesie in italiano che in dialetto ed uno ha partecipato a tutte e 3 le sezioni in concorso.



Si tratta di:



Velia Aiello (Rogliano- CS)

Roberta Alberti (Calvello- PZ)

Gerardo Ascenso (Potenza)

Antonio Barracato (Cefalù-PA)

Teresa Blasi (Tricarico- MT)

Graziella Campagna (Nissoria- EN)

Rosanna Candia (Policoro- MT)

Crescenza Caradonna (Bari)

Rosario Cascone (Angri- SA)

Cesare Castiglione (Rende- CS)

Giorgio Chiappetta (Maratea- PZ)

Antonio Curri (Ceglie Messapica- BR)

Maria Donata Cutro (Picerno- PZ)

Sergio D’Angelo (Chiaramonte Gulfi- RG)

Maria Del Vecchio (Gravina in Puglia- BA)

Humayun Kabir Dhali (Bangladesh)

Barbara Di Francia (Piane Crati- CS)

Luigi Ditella (S. Angelo Le Fratte-PZ)

Slobodan Djurovic (Serbia)

Antonio D’Ostuni (Bari)

Caterina Falciglia (Policoro- MT)

Antonio Faliero (Potenza)

Luigi Ferrante (Gravina in Puglia- BA)

Antonia Flavio (Cosenza)

Matia Foggetti (Mola di Bari)

Salvatore Gallo (Teggiano- SA)

Vincenzo Galluzzi (Napoli)

Alfonso Gargano (Salerno)

Filippo Gazzaneo (Senise- PZ)

Salvatore Gazzara (Messina)

Anna Gentile (Napoli)

Francesca La Camera (Policoro- MT)

Michele Lacava (San Chirico Nuovo- PZ)

Michele La Montagna (Acerra -NA)

Eugenio Landino (Caserta)

Pietro Lapiana (Borgia- CZ)

Tiberio La Rocca (Subiaco- RM)

Francesco Paolo Lepore (Bari)

Maria Libonati (Anzi- PZ)

Andrea Loi (Novi di Modena- MO)

Assunta Longobardi (Castellammare di Stabia-Na)

Cinzia Manetti (Poggibonsi- SI)

Melania Marcogiuseppe (Anzi- PZ)

Fausto Marseglia (Marano- NA)

Anna Maria Marsilio (Sant'Arpino –CE)

Emidio Mercante (Laterza- TA)

Michela Minini (Savona)

Giuseppe Modica (Ragusa)

49. Giovanni Monopoli (Taranto)



50. Gerardo Nardozza (Rionero in Vulture- PZ)



51. Francesco Panariello (Vietri di PZ)



52. Claudia Pandolfi (Casier- TV)



53. Dimitra Paradeli (Grecia)



54. Stefano Peressini (Carrara-MS)



55. Michele Pochiero (Polistena- RC)



56. Ana Pravilovic (Serbia)



57. Giuseppina Prostamo (Briatico- Vibo Valentia)



58. Niloy Rafiq (Bangladesh)



59. Lolita Rinforzi (Assisi -PG)



60. Vito Romita (Modugno- BA)



61. Teresa Rosito (Scanzano Jonico- MT)



62. Antonello Rubino (Potenza)



63. Giovanni Rubino (Potenza)



64. Lucia Ruocco (Atrani- SA)



65. Lucia Salvia (Potenza)



66. Giuseppe Sarli (Casier- TV)



67. Anna Maria Antonietta Sarra (Teano. CE)



68. Stefania Siani (Cava dei Tirreni- SA)



69. Sofia Skleyda (Grecia)



70. Emir Sokolovic (Bosnia e Erzegovina



71. Ornella Spadafora (Castrolibero -CS)



72. Anna Lucia Stoia (Policoro. MT)



73. Salvatore Treppiedi (Canicattì- Agrigento)



74. Antonietta Vizzuso (Tricarico- MT)



75. Stella Zambrella (Pisticci- MT)



76. Giovanni Zeverino (Santeramo in Colle- BA)



Come si evince dal quadro dei partecipanti, sono rappresentate quasi tutte le regioni italiane, dal Veneto alla Sicilia, con un significativo spaccato internazionale che spazia da alcune nazioni europee al Bangladesh.



Le opere sono state attentamente valutate dalla qualificata giuria esaminatrice presieduta dal poeta Gianni Romaniello e composta da altri autorevoli poeti meridionali, quali Michele Aprile (Puglia), Vito Benedetto (Basilicata) e Angelo Canino (Calabria), oltre che da competenti espressioni del nostro territorio, quali la docente di lettere Anna Bonomo, il funzionario della Regione Basilicata Rocco Giorgio e l’animatrice culturale Licia Andriuzzi.



La giuria ha definito l’attribuzione dei premi ai partecipanti, che saranno comunicati con singole mail agli interessati, mantenendo, come tradizione, la riservatezza solo per ciò che concerne la definizione del podio, la cui articolazione sarà resa noto solo durante la cerimonia di premiazione del prossimo 9 agosto.



L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Anzi, della BCC Basilicata e di WikiPoesia.