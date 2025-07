Nasce a Tricarico il Festival dedicato al Maestro Antonio Infantino 25/07/2025 Il Circolo Culturale Antonio Infantino è lieto di presentare la prima edizione del Festival dedicato al Maestro, che si svolgerà il 12 e 13 agosto 2025 presso la Villa Comunale di Tricarico (MT). Un evento gratuito e multidisciplinare, nato per celebrare l’opera e lo spirito innovatore di Infantino, artista poliedrico e figura chiave nel panorama culturale lucano, nazionale e internazionale.



Il Festival si configura come un autentico viaggio tra musica, arte e parola, con un’attenzione speciale a due album cardine del Maestro: I Tarantolati e La Tarantola va in Brasile. Attraverso laboratori, incontri culturali, installazioni, performance, concerti e dj set, il programma coinvolgerà un pubblico di ogni età e provenienza, promuovendo un dialogo aperto tra tradizione e contemporaneità, memoria e futuro, radici locali e prospettive globali.





Il Circolo Culturale Antonio Infantino

Fondato a Tricarico nell’aprile 2024 da un gruppo di ragazzi che hanno conosciuto Maestro da vicino, il Circolo si dedica a mantenere viva la sua memoria con un approccio concreto, inclusivo e intergenerazionale. Affiliato alla rete ARCI, in un anno ha coinvolto oltre 350 soci e organizzato numerose iniziative gratuite, spaziando dalla musica al teatro, dal cinema allo yoga, dall’editoria alla divulgazione scientifica e all’impegno sociale. Un vero laboratorio culturale aperto, che ha creato le basi per una rete solida, dinamica e collaborativa tra molte associazioni del territorio lucano.



1ª Edizione – Festival Antonio Infantino

Viaggio tra musica, arte, parole e innovazione: la scuola e le radici del ritmo di Antonio Infantino

12–13 agosto 2025 | Villa Comunale di Tricarico (MT)



12 AGOSTO



11:00 – Apertura del Festival

Con Camilla Tedesco (Presidente del Circolo), Paolo Paradiso (Sindaco di Tricarico), Pancrazio Toscano, Rosario Gigliotti, Ennio Di Lorenzo (GAL Lucania Interiore), rappresentanti ARCI Basilicata

Esposizione “Una bandiera per la Palestina”



12:00 – Aperitivo con musica

Selezione a cura del Circolo Sound System



17:00 – Laboratorio di canto – Liberazione della voce

A cura della cantora Beatrice Candreva



18:00 – Guerrilla 3D Scanning

Passeggiata tecnologica per scannerizzare e modellare il patrimonio artistico del centro storico, a cura di Syskrack



19:00 – Talk: Cinquant’anni dal disco “Antonio Infantino ed il gruppo di Tricarico – I Tarantolati”

Con Timisoara Pinto, Luigi Nobile, Nicola Sileo, Angela Pietrafesa, Agostino Cortese, Pasquale Carelli



21:00 – Concerto – Ra Di Spina

Live Painting di Massimo Pasca



22:30 – DJ Set – Sangennarobar





13 AGOSTO



10:00 – Lezione di Yoga in villetta

A cura della maestra Mara Corbo



11:30 – Aperitivo & Talk – Formule, parole e bollicine

Dialogo tra poesia e scienza ispirato ai versi di Infantino, con Maria Letizia Maggio, Mara Vizzuso, Michele Lacava

Musica a cura del Circolo Sound System



17:00 – Workshop di teatro – Antropologia del Teatro

Masterclass sulle musiche de La Tarantola va in Brasile, a cura del regista e performer Francesco Siggillino



18:00 – Guerrilla 3D Scanning

Stampa 3D del patrimonio storico e artistico, a cura di Syskrack



19:00 – Talk: “La Tarantola va in Brasile” – Storia, musica e visioni

Con Francesco Ventura, Luigi Nobile, Nicola Sileo, Angela Pietrafesa, Raffaele Gioioso



21:00 – Concerto & Parata – Scuola di samba Bandão

Live Painting di Rocco Montesano



22:30 – DJ Set – Didjedoo



Area food con birre artigianali, cocktail a tema e prodotti locali

Installazioni e allestimenti a cura di Kalura



Non solo Festival

Ogni mercoledì – Yoga nel Bosco di Tre Cancelli, a cura di Mara Corbo



6 agosto – Presentazione del libro L’indispensabile inutilità di esistere di Nicola Veltri (Festa di Via Piano – Tricarico)



20 agosto – Aperitivo al tramonto e presentazione del libro Dalle tradizioni locali al Patrimonio Culturale Immateriale: il Carnevale di Tricarico di Alessandra Del Prete

Musica, cibo e birre artigianali presso la Saracena, in collaborazione con La Cricca del Carro



Il Circolo in Circolo

Una delle iniziative più rilevanti degli ultimi mesi è stata la ristampa della raccolta poetica I denti cariati e la patria di Antonio Infantino, pubblicata da Feltrinelli nel 1967 con prefazione di Fernanda Pivano. A cinquant’anni di distanza, si è voluto restituire visibilità a un’opera centrale della poesia sperimentale italiana. La nuova edizione, curata da Eretica Edizioni, conserva la prefazione storica e si arricchisce di una nota di Vinicio Capossela. Dopo le presentazioni presso la Fondazione Notte della Taranta e l’Università degli Studi della Basilicata, la raccolta verrà presentata in diverse tappe, collaborando con studiosi e ricercatori accademici.



Date e tappe:



4 agosto – Tolve (Archeoclub d’Italia) – h 19:30, Piazzetta di via Storta San Michele



7 agosto – Grottole (Syskrack) – h 19:30, Bosco Coste



8 agosto – Brienza (Ass. Antonio Distefano) – h 19:00, Piazza Conforti



14 agosto – Brindisi di Montagna – h 18:00, Piazza della Libertà



17 agosto – Rionero in Vulture (Terra Amara) – h 19:00, Palazzo Fortunato



22 agosto – Rotondella (ARCI “La Tarantola”) – h 18:30, Rockondella Festival



Il Circolo Culturale Antonio Infantino è uno spazio aperto e in continuo movimento, dove la cultura diventa esperienza condivisa e occasione di crescita collettiva. Ogni attività è un invito a partecipare e costruire insieme un futuro fondato su creatività, unione e libertà.



“Quando capirai che non hai nulla da perdere,

nessuno ti sarà più padrone.

Vomita i tuoi ricordi,

vomita le tue angosce,

stringi forte la mano dei tuoi compagni.

È un giorno nuovo oggi,

è un giorno nuovo!”

— Antonio Infantino

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 25/07/2025 - San Giorgio Lucano, rinasce l’Associazione di Volontariato Soccorso Sanitario

Il prossimo 13 agosto alle 18.30 in Piazza San Rocco, a San Giorgio Lucano (MT), si terrà l’inaugurazione della rinnovata Associazione Volontariato Soccorso Sanitario, punto di riferimento storico per il territorio.



L’associazione assumerà ufficialmente il nome di “...-->continua 25/07/2025 - 92 poesie e 76 autori ammessi alla finale del concorso poetico ''innANZItutto''

Sono complessivamente 92 le poesie ammesse alla fase finale della settima edizione del concorso di poesie “innANZItutto-” organizzato dall’Associazione Culturale “L’Alternativa”, la cui cerimonia di premiazione è in programma ad Anzi sabato 9 agosto, con inizi...-->continua 25/07/2025 - Nasce a Tricarico il Festival dedicato al Maestro Antonio Infantino

Il Circolo Culturale Antonio Infantino è lieto di presentare la prima edizione del Festival dedicato al Maestro, che si svolgerà il 12 e 13 agosto 2025 presso la Villa Comunale di Tricarico (MT). Un evento gratuito e multidisciplinare, nato per celebrare l’ope...-->continua 24/07/2025 - Unibas: convenzione con Comune Potenza per reclutamento laureandi

L'Università degli studi della Basilicata e il Comune di Potenza hanno firmato una convenzione per “il reclutamento di laureandi attraverso contratti di apprendistato”: il documento è stato sottoscritto oggi, nel capoluogo lucano, nel corso di un incontro che ...-->continua E NEWS