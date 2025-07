Il giorno 4 Agosto 2025 alle ore 21 00 in piazza Marconi si terrà il concerto Evento di GIOVANNI CACCAMO noto cantante nel panorama italiano vincitore della categoria giovani a Sanremo 2015.

Con il brano “ Ritornerò “.

Segue le orme del suo mentore Battiato.

Ora il giovane artista è in tour con il MANIFESTO DEL CAMBIAMENTO parola ai giovani.

Un progetto che nasce dalla riflessione del giovane cantautore con un gruppo di giovani di tutto il mondo e altri artisti internazionali.



La prima volta in Basilicata con il tour

All'interno dei festeggiamenti della Madonna di Costantinopoli nella parrocchia di NOEPOLI che vive un anno Mariano straordinario.

Inoltre anche l’amicizia del giovane artista con il parroco don Maurizio Giannella.

Il concerto di svolgerà nella meravigliosa cornice di piazza Marconi a Noepoli nel suggestivo borgo medievale.

Conduce la serata la giornalista CRISTINA LONGO





comunicato stampa