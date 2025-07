C’è un filo rosso che unisce antiche tradizioni e nuove generazioni. È il filo intrecciato dei peperoni di Senise igp, stesi ad asciugare tra le case del borgo; è il filo che attraversa i vicoli stretti che si riempiono di voci, di passi, di musica.

È questo lo spirito che torna a vivere dal 9 all’11 agosto, quando Senise accoglierà la XXIII edizione di “U Strittul ru Zafaran”, la festa che celebra l'antico borgo senisese e il suo prodotto gastronomico più famoso: il peperone IGP, simbolo di identità, orgoglio di un’intera comunità. L'iniziativa è da sempre organizzata dall'associazione ASSA che lavora per lo sviluppo storico e ambientale del territorio, in collaborazione con il Consorzio di Tutela del peperone di Senise Igp, il Museo Etnografico del Senisese, l'Avis di Senise e con il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Senise.



“U Strìttul ru Zafaran non è solo una festa: è un ritorno a casa, un atto d’amore verso ciò che siamo- spiega il presidente dell'ASSA Felice Berardi- le tre giornate serviranno per raccontare e per riscoprire la bellezza delle radici, il valore della condivisione e la forza della cultura popolare''.



La manifestazione si aprirà sabato 9 agosto 2025 con la Giornata della Storia, partendo da Porta Santa Caterina. Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta del patrimonio culturale del territorio, con l’apertura del Museo Etnografico del Senisese, visite guidate nel centro storico, laboratori tradizionali, dj set e spettacoli artistici itineranti che animeranno le vie del borgo fino a tarda sera.



Il programma proseguirà domenica 10 agosto con la Giornata della Tradizione, che prenderà il via alle 19:30 a Piazza Vittorio Emanuele con la sfilata degli sbandieratori. A seguire, giochi popolari per bambini, esibizioni folkloristiche e i Giochi popolari a Rioni, animeranno la piazza, accompagnati da musica e momenti di intrattenimento per tutte le età.



Infine, lunedì 11 agosto, sarà il momento della Giornata della Gastronomia, con l’attesissima Sagra del Peperone di Senise IGP, che inizierà alle 20:00 partendo da Piazzetta San Francesco. Il percorso enogastronomico offrirà degustazioni, musica anni ’90, spettacoli dal vivo, show cooking e, a chiusura, la tradizionale gara della 'nserta e la vivace Crusck Night, per concludere la tre giorni tra sapori, cultura e convivialità.



https://assasenise.com/