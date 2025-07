"Oggi un film come 'Viaggi di nozze' non si potrebbe più fare come l'ho fatto io, perchè quei due personaggi, di Ivano e Jessica, erano innocui, ridicoli, invece oggi la realtà supera la fantasia”. Così l'attore e regista Carlo Verdone tra i protagonisti della seconda giornata di Marateale – Premio Internazionale Basilicata, in programma fino a sabato nella splendida cornice del Teatro sul Mare dell’Hotel Santavenere, a Maratea. La serata, condotta da Eva Immediato e Massimo Proietto, si è aperta con la presentazione dello spot della campagna promozionale Basilicata Coast to Coast promossa dall'Apt lucana. Sul palco la direttrice Margherita Sarli che ha raccontato anche della collaborazione avuta con l'attore e regista Rocco Papaleo. A seguire i saluti istituzionali del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, del prefetto di Potenza, Michele Campanaro, e dell'imprenditore Paolo Barletta. E' stata poi la volta delle premiazioni speciali a Janet Yang, presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, e a Kayvan Mashayekh, fondatore e presidente di Producers Without Borders (PWB). Poi un premio speciale a Debbie Levin, ceo della Ema, punto di riferimento a Hollywood per lo storytelling sostenibile. Intervistate e premiate anche Federica Luna Vicenti, Paola Minaccioni, Monica Guerritore, che ha parlato del suo primo film da regista dedicato ad Anna Magnani, in uscita nelle sale cinematografiche il 6 novembre, Mariela Garriga e Celeste Dalla Porta. Momento clou della serata la presenza di Carlo Verdone e Claudia Gerini, insieme in occasione del 30esimo anniversario del film cult Viaggi di Nozze. E ancora un'intervista a Celeste Dalla Porta e la proiezione in anteprima nazionale del film Martyr of Gowanus di Brian Meere, alla presenza del regista, il protagonista Sawyer Spielberg (figlio di Steven Spielberg e Kate Capshaw) e del compositore Luca Tomassini. Oggi la giornata si aprirà con la presentazione del video di Giovanni Allevi, a cura dell'Apt Basilicata, e della madrina della serata, Irene Maiorino. Sarà poi la volta della premiazione del vincitore del concorso Marateale in short e Short Italia rurale, con la partecipazione dei rappresentanti della Rete Nazionale PAC. A seguire la proiezione speciale fuori concorso del cortometraggio “Dolcemente” di Alessandro Parrello, con Marco Leonardi, Federico Ielapi, Fioretta Mari, Giulia Ragazzini e Antonio Gerardi, l'intervista e premiazione di Fioretta Mari, la premiazione del vincitore del progetto Young Blood e le interviste a Paolo Ruffini, Massimo Ghini e Sole Tonnini. Previsto un panel dal titolo “Flipping the narrative of film-making: bridging cultures through new visions on co-producing, packaging, branding and sustainability” con Janet Yang, Paolo Del Brocco, Glenn Gainor, Jaqueline Illy, Gianluca Chakra, Michela Scolari. Momento clou della serata l'intervista e la premiazione del regista Oliver Stone. In chiusura la proiezione in anteprima nazionale del film “Locked” diretto da David Yarovesky.