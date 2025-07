Al via ieri la XVII edizione di Marateale – Premio Internazionale Basilicata, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate italiana, che si svolgerà fino a sabato nella splendida cornice del Teatro sul Mare dell’Hotel Santavenere, a Maratea. La serata ha preso il via con una pre-apertura dedicata al Nuovo Imaie (Istituto Mutualistico Tutela Artisti Interpreti Esecutori) . Sul palco l’intervista e la premiazione a Giuseppe Girgenti. A seguire la presentazione del teaser trailer del documentario “Un’altra vita – il viaggio di Donato Telesca verso Parigi 2024“, la premiazione e un breve talk con l'atleta lucano, con Walter Molfese (regista), ed Egidio Matinata (sceneggiatore). Trasmessi tre cortometraggi realizzati da scuole del luogo: “A braccia aperte” – Liceo artistico Maratea; “La scuola che vorrei” – Istituto comprensivo Don Bosco Francavilla-Latronico; “Fai la differenza, gioca di squadra, gioca pulito” – Istituto Comprensivo Bernalda. Presentato, per l'occasione, il progetto Young Blood, un contest dedicato a giovani attori emergenti, lanciato da Alice nella Città e DOcinema, in collaborazione con il Comune di Roma, assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e il festival Marateale. Un’opportunità per entrare in contatto con il mondo del cinema attraverso provini, showcase, masterclass e incontri con professionisti del settore. Il miglior talento emergente sarà selezionato tra i 16 finalisti da una giuria composta da: Eleonora Cecinelli (ASA), Barbara Giordani (UICD), Federico Grippo (LARA), Daniele Mignemi (ASA), Maria Lavia (LARA), Laura De Strobel (UICD), Chiara Nicoletti (giornalista). In chiusura di serata interviste e premiazione a Lucrezia Guidone , Giuseppe Maggio e al regista Fabrizio Maria Cortese. Da oggi si entra nel vivo della kermesse. In mattinata le master class di Carlo Verone e Giuseppe Girgenti, moderate da Barbara Tarricone, nel pomeriggio sarà la volta di Monica Guerritore. Ad aprire la serata, invece, la presentazione dello spot della campagna promozionale Basilicata Coast to Coast (a cura di APT). Sarà poi la volta dei premiazioni speciali a Janet Yang, presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Kayvan Mashayekh, fondatore e presidente di Producers Without Borders (PWB), una rete esclusiva di produttori internazionali di alto livello, dove il carattere e l’integrità rappresentano le vere monete di scambio nella fiducia tra i membri. Kayvan Mashayekn sarà premiato da Janet Yang, con il “Marateale International Award for Best Global Producers Network”. Infine premio speciale a Debbie Levin, ceo della Ema, punto di riferimento a Hollywood per lo storytelling sostenibile. La sua presenza al festival apre un dialogo internazionale su cinema e ambiente, connettendo Marateale al cuore dell’impegno green dell’industria di Hollywood e annunciando l’esclusiva collaborazione tra Maratele Green e Impact EMA . Inoltre verranno intervistate e premiate anche Federica Luna Vicenti, Paola Minaccioni, Monica Guerritore, Mariela Garriga e Celeste Dalla Porta. Inoltre saranno presenti Carlo Verdone e Claudia Gerini, insieme in occasione del 30esimo anniversario del film cult Viaggi di Nozze. Monica Guerritore parlerà del suo primo film da regista dedicato ad Anna Magnani, attualmente in lavorazione. Un racconto intimo e potente di una delle più grandi attrici italiane nel mondo e del suo rapporto con Roberto Rossellini. E ancora un'intervista a Celeste Dalla Porta e la proiezione in anteprima nazionale del film Martyr of Gowanus di Brian Meere. Saranno presenti il regista, il protagonista Sawyer Spielberg (figlio di Steven Spielberg e Kate Capshaw) e il compositore Luca Tomassini.