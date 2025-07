L’associazione Enotria Felix, con il patrocinio e il sostegno di Comune di Pisticci, Provincia di Matera, Regione Basilicata, EPLI e APT e in collaborazione con Centro Studi Gymnasium, presenta l’edizione 2025 della rievocazione storica La Taccariata.

La manifestazione culturale, consolidatasi anno dopo anno e giunta alla IX edizione, prende le mosse dal rapimento di oltre novanta lucani ad opera dei turchi nel luglio del 1677. Un viaggio indietro nel tempo finalizzato alla valorizzazione del territorio, dell’identità storica e delle bellezze paesaggistiche che, via via, faranno da sfondo alle varie giornate.

Già sold out la Cena Barocca in costumi d’epoca del 25 luglio, durante la quale a farla da padrone sarà il tartufo di Pisticci. Un menu d’eccezione per celebrare l’ingresso del comune lucano nella sempre più importante rete delle città del tartufo. Ad accompagnare, vini di produttori locali. Il tutto allietato da un concerto d’arpa.

Durante l’intero fine settimana, protagonista è l’antico mestiere del falconiere, incarnato dall’esperto Alessandro Vicini. Il suo spettacolo, previsto sabato 26 (ore 19, Stadio Michetti) e ripetuto domenica 27 (ore 19:30 piazzale Chiesa Madre), offre al pubblico la rara possibilità di osservare rapaci addestrati, come falchi, aquile, gufi e poiane in volo libero.

Grande attesa per il Palio della Torre, durante il quale i rappresentanti dei vari rioni si affrontano in una sfida al tiro con l’arco storico. A seguire, sempre allo Stadio Michetti, l’esibizione de La Cavallara, spettacolo durante il quale cavalieri in costume d’epoca e magnifici cavalli bardati si esibiranno in entusiasmanti prove d’abilità. Danza e volteggio, al ritmo di percussioni, fiati ed archi chiuderanno la giornata a Piazza Umberto I, con il grande spettacolo di fuoco e falchi di Faisca de Luz. A cornice, degustazione di vini accompagnata da bruschette al caciocavallo impiccato e tartufo.

Oltre cento, invece, i figuranti che sfileranno tra le vie del paese nella serata di domenica 27, seguiti dagli sbandieratori di Trani e i Pistonieri di Santa Maria del Rovo. Sempre in piazza Umberto I, spettacolo con boa e pitoni. Alla testa del corteo storico, l’attore Francesco Arca, conosciuto dal grande pubblico per la partecipazione nel 2017 a Pechino Express e per la più recente serie tv “Resta con me”, andata in onda su rai 1 nel 2023. All’arrivo del corteo in Piazza La Salsa, presentazione ed esibizione finale dei gruppi.

Ci si saluta Domenica 3 agosto nella magnifica cornice di Marina di Pisticci, presso il Cuba Libre. Veleggiata alle ore 11 e chiusura della festa dopo le 19, con la messa in scena dello sbarco dei turchi ed esibizione sulla spiaggia degli artisti di strada.