Dieci anni di evoluzione continua, di sperimentazione artistica e di successo di pubblico. "Suoni e Luci sul Lago" torna sul Lago Sirino dal 25 luglio al 3 agosto con un format completamente rinnovato che promette di essere l'edizione più spettacolare di sempre. Quello che è iniziato nel 2016 come "La Signora del Lago", un innovativo spettacolo teatrale sull'acqua, si è trasformato negli anni in un evento di richiamo nazionale. Dopo il successo dello spettacolo futuristico di laser e fontane danzanti, quest'anno l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Carlomagno, ha deciso di osare ancora di più: un nuovo format che unisce tecnologia laser, fontane danzanti e musica dal vivo per un'esperienza totale che coinvolge spettatori di tutte le età. Il programma, che si svolgerà tutte le sere alle ore 21:00 su un suggestivo palco galleggiante, vedrà alternarsi artisti di primo piano come Matteo Carlomagno (venerdì 25), Le Storie di Ieri con l'omaggio a Fabrizio De André (sabato 26), Renanera con il cammino musicale nella Lucania delle meraviglie (domenica 27), i Ragazzi d'Argento (lunedì 28), Gianmarco Carroccia con il suo viaggio tra Battisti e Mogol (martedì 29), Giuseppe Perrone per "Musica & Parole" (mercoledì 30) e gli Incontri Napoletani (giovedì 31). Ad agosto si continua con Ar Core Duo, Valley Unplugged e The Asintomatici. "Per dieci anni consecutivi siamo riusciti a riportare l'attenzione sul nostro straordinario lago grazie alla gestione attenta e responsabile delle risorse pubbliche che ci avete affidato", sottolinea il sindaco di Nemoli. "Questa lungimiranza ci ha permesso di creare un evento che non è solo spettacolo, ma volano di sviluppo per tutto il territorio lucano, valorizzando al contempo i talenti locali e promuovendo una cultura della sostenibilità ambientale ed economica." Il successo dell'iniziativa è frutto di una consolidata sinergia tra pubblico e privato, con un’organizzazione, capitanata da Nicola Lanziani, che ogni anno si distingue per creatività e precisione tecnica. L'evento, che negli anni ha richiamato migliaia di spettatori da tutta Italia, rappresenta oggi uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate lucana, distinguendosi per l'attenzione ai talenti locali e per un approccio rispettoso dell'ecosistema lacustre. "Quello che vedranno gli spettatori quest'anno non ha precedenti", spiegano gli organizzatori. "È qualcosa di completamente nuovo, dove l'acqua non è più solo scenario ma protagonista assoluta di un'esperienza che coinvolge tutti i sensi." Il Lago Sirino, con le sue acque cristalline circondate dalle montagne lucane, si conferma così il palcoscenico naturale ideale per un evento che ha saputo evolversi mantenendo sempre al centro l'eccellenza artistica e il rispetto per l'ambiente. La sostenibilità dell'evento è garantita dall'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale e da un protocollo rigoroso per la tutela dell'ecosistema lacustre. L'evento è patrocinato dal Comune di Nemoli, dalla Regione Basilicata e con il sostegno dell'Unione Europea e dell'APT Basilicata