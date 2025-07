Nasce un nuovo appuntamento destinato a lasciare il segno nell’estate lucana: il Senise Summer Festival, evento di piazza gratuito che unisce musica, gusto e territorio in una celebrazione collettiva. A idearlo e promuoverlo, una squadra di lavoro solida e appassionata, con in testa Calì events, realtà promotrice di esperienze culturali e artistiche radicate nel territorio.

Il Festival si terrà il 26 luglio 2025 nella centralissima Piazza Aldo Moro a Senise, trasformata per l’occasione in uno spazio aperto, libero, vivo, dove ogni partecipante potrà immergersi in un viaggio tra musica, sapori, emozioni e identità.



Sul palco del Senise Summer Festival si alterneranno artisti e progetti musicali capaci di raccontare il Sud in tutte le sue sfumature, la Rock Am Band, progetto del cantautore Rock Am che porta in scena brani inediti in collaborazione con giovani talenti del territorio, i Sud Sound System, band salentina tra i pionieri del raggamuffin e della dancehall italiana, sinonimo di contaminazione musicale e impegno culturale, gli Accipiter, gruppo che reinterpreta in chiave moderna le sonorità popolari del Sud Italia, mescolando folk, pop e funk.



A chiudere la serata sarà Italodisco, un format irresistibile che propone un viaggio sonoro tra le migliori hit italiane remixate in chiave dance. Un’esplosione di ritmo, colore ed energia: danza e musica per perdersi nella gioia di respirare il nostro territorio.



Il Senise Summer Festival nasce come un evento multidimensionale e multisensoriale: musica da ascoltare, sapori da gustare, profumi da respirare. La piazza sarà animata dalle più rappresentative produzioni culinarie locali, per un’immersione totale nell’identità e nella ricchezza della Basilicata.



"Essere innamorati di ciò che ti ha visto crescere ti spinge a superare ogni fatica pur di condividere tanta bellezza. Questo Festival è il nostro modo per restituire qualcosa alla nostra terra e farla conoscere, crescere e brillare", dichiara Nicola Lista, responsabile dell’organizzazione.



Il Senise Summer Festival è un evento aperto e gratuito, pensato per coinvolgere la comunità e promuovere il territorio attraverso l’arte e l’esperienza collettiva. Una prima edizione che punta a crescere negli anni, diventando un punto di riferimento per la cultura musicale e identitaria del Sud Italia.



Il 26 luglio 2025, Piazza Aldo Moro a Senise sarà il cuore pulsante di una festa che parla la lingua della bellezza, dell’accoglienza e dell’energia del nostro Sud.



(comunicato stampa)