Per l’estate 2025 FlixBus rafforza la sua presenza in Basilicata, ampliando le tratte da Matera, Potenza e numerosi comuni della provincia. L’obiettivo è duplice: offrire ai residenti un ventaglio più ampio di destinazioni per le vacanze e, al contempo, incentivare l’arrivo di turisti sul territorio, contribuendo alla valorizzazione di città, borghi e aree meno note.



Matera: oltre 20 destinazioni, da Roma a Gallipoli



Da Matera si potrà viaggiare fino a settembre verso oltre 20 località italiane, tra cui Bari, Altamura e l’aeroporto di Palese con 14 corse settimanali, Taranto (24), Napoli (22), Roma e Fiumicino (19). In particolare, spicca la corsa notturna delle 00:35 per Roma, utile per chi deve partire presto o arrivare in città fin dal mattino. Tra le mete più amate dai Materani: Bari, Napoli, Roma e Gallipoli, con la Puglia in testa tra le regioni più visitate.



Potenza: più collegamenti con Lecce, Roma e l’aeroporto



Anche da Potenza crescono le possibilità di spostamento: Lecce è raggiungibile circa 40 volte a settimana, Taranto 32 e Brindisi 21. Nuove corse dirette per Gallipoli, ideali per il turismo balneare. Napoli, Roma e Fiumicino restano tra le mete più richieste. Nella top ten figurano anche Milano, Piacenza e Parma, segno di un interesse crescente per le città del Centro-Nord.



Provincia: più corse e turismo nei borghi



FlixBus potenzia inoltre i collegamenti con i centri della provincia: Policoro vede aumentare i collegamenti da Bari (28 corse settimanali), Palese (14), Taranto (19) e anche dalla Calabria e dalla Germania, grazie a linee internazionali. Ferrandina, Picerno, Lauria, Lagonegro e Lavello diventano più accessibili da Roma, Napoli, Milano e Bologna, aprendo a nuove opportunità di sviluppo per il turismo locale.