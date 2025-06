Voluta ed ideata da APA ( Associazione Italiana Produttori Audiovisivo) in collaborazione con il MIC si è svolta dal 21 al 28 giugno la prima edizione del Festival della serialità. Incontri, anteprime, proiezioni con un parterre italiano ed internazionale che in una settimana intensa hanno raccontato come in tutto il mondo ormai le serie affiancano ed anche superano in popolarità e successo dei film.

Anche le Film Commission, in un panel specifico svoltosi venerdì 27 giugno nel Palacongressi di Riccione, hanno avuto una vetrina importante raccontando le serie che hanno caratterizzato i territori ed evidenziando come lo stile e l’impatto delle serialità riescano a suggellare un legame profondo e duraturo fra pubblico e luoghi.

Iacopo Chessa, presidente di Italian Film Commission, Chiara Sbarigia, Presidente di APA, e Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura per la Direzione Generale Cinema hanno presentato le serie di maggior successo fra cui Imma Tataranni, girata in Basilicata e grande volano per Matera.



“La serie ambientata in terra lucana ha ulteriormente acceso la ribalta di questo territorio oggi fortemente caratterizzato dalla presenza di molti set internazionali. Ed è proprio dalla Basilicata, e quindi assieme alla Lucana Film Commission ed alla sua Presidente, Margherita Romaniello, che siamo partiti con un protocollo per facilitare e velocizzare le attività che coinvolgono il Ministero e le regioni".

“Abbiamo evidenziato durante il panel - afferma Margherita Romaniello, Presidente di Lucana Film Commission - come l’arrivo di una serie di successo sia un patrimonio da preservare ed un’occasione da cogliere nel breve e nel lungo periodo. Sappiamo infatti che una serie come Imma Tataranni, di cui ci si avvia a preparare la quinta stagione, non è solo una opportunità di lavoro per gli addetti del settore, ma anche un vero mantice positivo che alimenta il cineturismo. Speriamo pertanto che produzioni di altre serie scelgano la Basilicata. Essere in questa manifestazione rappresenta quindi una grande opportunità di presentarsi alle tante realtà produttive italiane ed internazionali che si sono succedute in questi giorni dell’Italian Global Series Festival”.