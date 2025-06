Giovedì 26 giugno 2025 alle ore 21:30, presso il Cinema Guerrieri di Matera, comincia la 9ª edizione di Cinema in terrazza, la rassegna di classici del cinema restaurati organizzata dall’associazione CINERGIA in collaborazione con Cineteca di Bologna Distribuzione e Minerva Pictures e con il patrocinio del Comune di Matera ed il sostegno della Lucana Film Commission. La rassegna si compone di sei film, classici della storia del cinema italiano in versione restaurata in 4K. I titoli sono nell’ordine: Peccato che sia una canaglia, Divorzio all’italiana, I soliti ignoti, I basilischi, Il giardino dei Finzi Contini, Fantozzi. La rassegna prosegue ogni giovedì fino al 31 luglio. Le proiezioni cominciano alle 21:30 e il costo del biglietto è di € 5,00. In occasione della serata dedicata a I basilischi, opera prima di Lina Wertmüller girata in Basilicata nel 1963, sarà presente in sala una delegazione della Lucana Film Commission. Si sottolinea che questa nona edizione della rassegna non si svolgerà, come quelle passate, sulla terrazza di Palazzo Lanfranchi. Con grande rammarico CINERGIA ha dovuto rinunciare a quel suggestivo spazio all’aperto ed optare per le proiezioni al Cinema Guerrieri non avendo trovato un accordo con i Musei Nazionali di Matera sui costi da sostenere.