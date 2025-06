Anche una delegazione dell'Unicef ha preso parte alla lunga e intensa giornata di sport svoltasi sabato mattina a Piazza Don Bosco che ha visto nella disputa della stracittadina di 5 chilometri e del primo trofeo Opes Potenza che ha visto impegnati gli atleti Opes di Basilicata nelle categorie uomo, donna e junior e all'evento Sport Experience che ha visto invece lo svolgimento di gare di subbuteo, esposizione di auto estreme, dimostrazioni di fitness, gare dimostrative di arti marziali e tai chi, la disputa del diciassettesimo Memorial Luciano Brucoli di pugilato, l'esibizione di tennis e la gara podistica di cinque chilometri inserite tutte in un corposo pacchetto di iniziative a sostegno della pratica sportiva. Gli eventi sono stati svolti grazie all'organizzazione dell'Ente Italiano Sport Inclusivi, Unicef, Koko Gym, Comune di Potenza, Briganti Lucani, Opes Basilicata, Baskin Potenza, Coni, Sport e Salute, A.S.D. Basilicata Subbuteo, Avis Comunale di Potenza e Moto Club Potenza 2 Ruote. Il gruppo di volontarie dell'Unicef ha fatto bella mostra con la solita pigotta e il materiale adatto ai bambini, tanti colori, l'amore verso il prossimo e la solidarietà pura, nel segno della condivisione, della volontà di creare percorsi comuni e della comune passione per lo sport, il tempo libero, la qualità della vita e dell'integrazione sociale e relazionale. Tanto impegno, tanta passione e generosità nel segno di un rapporto sempre fervido con le realtà del capoluogo, tutto questo grazie alla programmazione del responsabile Serse Campagna, coadiuvato magistralmente dalle volontarie presenti in Piazza Don Bosco. Una giornata intensa, caratterizzata dal dialogo, dal profondo connubio per la solidarietà tipica dei valori fondanti dell'Unicef che ha inteso raccogliere anche sabato l'invito a partecipare all'evento. Il Presidente Provinciale di Potenza di Unicef Serse Campagna ha inteso sottolineare il valore e l'importanza della presenza della struttura che ha sede a Potenza in via Lacava nel rione Lucania: “Essere presenti qui oggi alla giornata dello sport è un obbligo perchè i diritti dei bambini partono e passano anche con il diritto al gioco. Siamo stati nelle scuole in questi giorni per far capire l'importanza del gioco ai bambini. Questa importanza abbiamo cercato di trasferirla ai genitori e ai nonni perchè devono giocare con i propri nipoti e i figli perchè il gioco fa parte della crescita. Oggi essere qui in questa piazza con questi eventi con l'Opes da proprio questo significato, quello di diffondere il gioco come un diritto per la crescita dei bambini”;