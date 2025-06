Si avvia alla conclusione “Chi è di scena?”, la rassegna diffusa di teatro con gli allievi-attori de La Scuola sull’Albero, il laboratorio permanente di formazione ed educazione della Compagnia teatrale L’Albero di Melfi. Gli ultimi due appuntamenti del cartellone, inaugurato lo scorso 6 giugno a Potenza, saranno “Ladri di scena”, con protagonisti gli allievi del corso 8-9 anni di Melfi, in programma venerdì 20 giugno alle 21, e “Cronache da un condominio”, con il gruppo 10-12 anni di Melfi, in scena mercoledì 25 giugno alle 21, entrambi presso l’Auditorium del Centro Sociale “P. Sacco” di Rionero in Vulture.

“Ladri di scena” è ambientato proprio in un teatro, durante le prove per la messa in scena del Macbeth. Due bambini si inoltrano tra le quinte e il palcoscenico, facendo così la conoscenza delle mille professionalità e realtà del teatro: dal regista alla costumista, dallo scenografo all'attore shakespeariano (categoria sempre presente nel mondo teatrale) e tanti altri. Cosa succederà in questo viaggio all'interno degli ingranaggi che regolano questo mondo meraviglioso e complesso? Bambine e bambini che per un anno intero hanno giocato e costruito con il teatro, adesso lo raccontano al pubblico, facendosi protagonisti assoluti del gioco.

In “Cronache da un condominio” la pace di un condominio è minata da un ignoto monello che fa scherzi al citofono. L’amministratore viene investito del compito di stanare il colpevole dalle due vecchie pettegole sempre affacciate alla finestra. Nel frattempo che le indagini proseguono, vediamo avvicendarsi i personaggi che abitano il palazzo e le loro strampalate storie: il ragazzo figo ma tamarro, le due ragazzine innamorate di lui, due impacciati innamorati che non riescono mai a dichiararsi, una sensitiva, un gruppo di studenti fuori sede.

Sono nove gli spettacoli che compongono la rassegna “Chi è di scena?”, portati in scena da oltre cento allievi e allieve di ogni età dei corsi di Melfi, Potenza, Lagopesole e Laterza, che hanno scelto di intraprendere un percorso di crescita personale e artistica attraverso lo studio dei linguaggi teatrali. A guidarli il team di attori, educatori e registi composto da Alessandra Maltempo, Gino Marangi, Assunta Gastone e Palma Santangelo, sotto la direzione artistica e didattica di Alessandra Maltempo.

La Compagnia teatrale L’Albero è un’impresa del terzo settore che opera da oltre trent’anni in Basilicata, sotto la direzione di Vania Cauzillo, Alessandra Maltempo e Cristina Palermo. L’Albero immagina e realizza progetti legati alle arti performative e all’opera di comunità tra Basilicata, Italia ed Europa. A partire dal 2019 il lavoro della Compagnia e della Scuola si è concentrato sui processi di innovazione sociale con il teatro e la musica, sullo sviluppo di azioni inclusive per favorire l’accessibilità e la partecipazione culturale, sulla sperimentazione di nuove metodologie di formazione e creazione artistica e di linguaggi e format con il metodo della co-creazione.