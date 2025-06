L’iniziativa, promossa e organizzata dal Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali di Basilicata, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Genzano e dell’Aps “Nicola Cassetta”, vedrà presenti le rappresentanze regionali e provinciali degli Ordini Professionali dei Medici, degli Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche e Veterinari, per un confronto sullo stato dell’arte e sulle prospettive del sistema salute e sul welfare in generale, secondo un approccio multiprofessionale e di presa in carico globale degli individui e di interesse comunitario.

Interverrà l’Onorevole Roberto Speranza, già Ministro della Salute ed autore del libro “Perché guariremo – Dai giorni più duri a una nuova idea di salute”, saggio di testimonianza del più drammatico periodo di crisi sanitaria conosciuto, occasione di risveglio per l’attenzione ai temi del sociale e della salute in prospettiva futura.

Il tema è quello del diritto fondamentale alla Salute individuale e collettiva, e la capacità di professionisti e Policy maker di tessere rete per garantire Universalità e uguaglianza nei territori.

L’incontro, aperto al pubblico, si terrà presso l’Auditorium “Zotta” a partire dalle 17:00. Si allega locandina con programma dettagliato.