“Insieme per il bene comune. Le Pro Loco a fianco di Aism e Fondazione Telethon” è il tema dell’importante incontro promosso dall’UNPLI Basilicata e ospitato, lo scorso sabato 7 giugno, nel Villaggio Giardini d’Oriente, a Marina di Nova Siri (MT). Una occasione per sigillare la rete di relazioni a supporto della ricerca, con due partner d’eccezione: l’Aism e la Fondazione Telethon.



Dopo i saluti istituzionali a cura dell’Assessore al Turismo del comune di Nova Siri, Pasquale Gizzi, di Carmine Stigliano, Presidente della Pro Loco di Nova Siri, il ricco dibattito ha guardato ad aspetti molteplici: dell’Azione territoriale di UNPLI per Aism e Fondazione Telethon, hanno parlato Antonino La Spina, Presidente Nazionale delle Pro Loco UNPLI e Vito Sabia, Presidente delle Pro Loco UNPLI Basilicata, mentre dell’Impegno di Aism e Fondazione Telethon nella promozione dei diritti e del finanziamento alla ricerca scientifica hanno discusso Gianluca Pedicini, Presidente Nazionale della Conferenza Persone con Sclerosi Multipla ed Eliana Clingo, Coordinatrice Fondazione Telethon Basilicata.



A chiudere i lavori, l’Assessore alla Salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico che ha anche sottoscritto la Carta dei Diritti delle persone con Sclerosi Multipla. «Non è solo un documento da firmare: è un patto morale e operativo tra istituzioni, società civile e cittadini. È il simbolo di una nuova cultura dell’inclusione, che riconosce le capacità e le aspirazioni di ogni persona e che ci chiama ad agire in modo concreto e condiviso», ha detto Latronico, che ha poi continuato: «La Regione Basilicata sta facendo la sua parte. Nell’ospedale San Carlo di Potenza, che accoglie oltre 300 pazienti con SM, è in fase di elaborazione un nuovo PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) sviluppato in sinergia con l’AISM. Parallelamente, stiamo aggiornando il Piano Regionale sulla SM, con l’obiettivo di realizzare una presa in carico realmente integrata. Eventi come questo dimostrano che il bene comune si costruisce insieme e che la salute, l’inclusione e la solidarietà sono valori su cui occorre investire, ogni giorno».



Accogliendo i convenuti, il moderatore nonché membro del CdA della Fondazione Pro Loco Italia, Pierfranco De Marco, ha ribadito: «Questa manifestazione è per noi un momento dal valore assoluto. Siamo onorati di poter testimoniare l’impegno, non solo formale ma sostanziale, accanto a due realtà di supporto come Aism e Fondazione Telethon. Siamo convinti che il sostegno alle persone che fanno l’esperienza della malattia nella vita debba partire dal riconoscimento e dalla tutela dei diritti personali e delle comunità. In tale percorso, non si può e non si deve prescindere, inoltre, dall’importanza del finanziamento, da quello che è lo strumento cardine anche per la ricerca scientifica».





Vito Sabia, Presidente delle Pro Loco UNPLI Basilicata ha concluso: «“Insieme per il bene comune” racchiude in sé il senso più profondo della missione che le Pro Loco, coordinate da UNPLI, portano avanti quotidianamente sui territori: mettere in rete energie, costruire ponti tra le persone, sostenere con concretezza progetti che migliorano la vita delle comunità. Quando parliamo di azione territoriale dell’UNPLI a fianco di realtà come queste ci riferiamo a un impegno autentico, diffuso, capillare, che vede protagoniste le nostre Pro Loco, con il loro spirito volontario, la loro vicinanza alle persone, la loro capacità organizzativa e la profonda radicazione alla regione. È importante ricordare che questo cammino comune ha fondamenta solide e riconosciute ufficialmente: il protocollo d’intesa tra UNPLI e AISM, siglato il 17 giugno 2020 a Genova e quello tra UNPLI e Fondazione Telethon, siglato a Roma il 7 novembre 2017. Sono alleanze operative, basate su valori condivisi di solidarietà, partecipazione attiva e promozione di una cultura della responsabilità civica».



E proprio alle Pro Loco UNPLI che hanno aderito alle varie campagne di AISM e Fondazione Telethon è stato consegnato un Attestato di Gratitudine.