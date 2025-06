Con la tavola rotonda dal titolo: “Piante Officinali, medicina e farmacopea” svoltasi sabato mattina nella sala A del Consiglio Regionale di Basilicata e inserita nell'ambito del percorso erbe spontanee e officinali in Basilicata promosso da Italia Nostra Sezione Medio Basento, Greenpharma Potenza, Associazione Miss Chef, Club del Fornello di Rivalta di Potenza, Associazione degli Ex Consiglieri e Parlamentari della Regione Basilicata, Unione delle Pro Loco, Associazione Made in Lucania, Sitelf, Unibas, Difarma ha chiuso i battenti la prima parte del programma elaborato dalle varie associazioni presenti nel progetto. Alla tavola rotonda hanno preso parte la Presidentessa della Sezione Medio Basento di Italia Nostra, Enza Spano, il farmacista Rocco Carbone, il docente dell'Università degli Studi di Salerno, Vincenzo De Feo, la farmacista Immacolata Faraone, e il medico chirurgo Antonio Parrella, Ha coordinato il dibattito il Presidente dell'Associazione degli Ex Consiglieri e Parlamentari della Regione Basilicata, Aldo Michele Radice. Il comitato organizzatore e scientifico è stato composto da Biagio Vellante, Rocco Carbone, Vincenzo De Feo, Antonio Parrella, Antonio Vassallo, Immacolata Faraone, Claudia Mangieri, Vittorio Carlucci e Enza Spano. Temi interessanti sono stati snocciolati dai relatori nel corso della tavola rotonda, come le terapie naturali, elementi fitoterapici ed ossigeno ozono, farmacopea, farmacia e piante officinali, un intreccio tra scienza e tradizione, la fitoterapia, tradizionale e la ricerca di nuovi principi attivi, e la trilogia della salute, tra farmacologia, energia e naturopatia. Elementi di discussione che hanno tenuto con il fiato sospeso i tanti presenti al dibattito e che possono stimolare anche innovazione e occupazione in questi settori. Enza Spano, Presidentessa della Sezione Medio Basento di Italia Nostra ha parlato del percorso sottolineando quanto segue: “Il bilancio è ottimo. Oggi credo che abbiamo chiuso questo percorso dalle erbe in cucina, alla cosmetica, ai profumi al miele, chiudiamo oggi con l'applicazione dei principi attivi delle erbe destinate alla salute dell'uomo. La farmacopea e la medicina sono i due aspetti complementari che aiutano l'uomo a stare meglio”. Enzo Guarino, a nome di Greenpharma ha dichiarato: “Un bel progetto, un bel percorso, sicuramente virtuoso, abbiamo incontrato, abbiamo conosciuto tante belle realtà come condiviso dal primo all'ultimo degli appuntamenti sono sempre occasioni in cui dal confronto possono nascere idee e può esserci quella che è la crescita che deve accompagnare sempre. Gli individui, le realtà, le aziende e generare cultura e conoscenza”. Antonio Parrella ha detto la sua sul tema della tavola rotonda: “Certamente la farmacopea è l'arte di curare con le essenze vegetali è importante. Io credo nell'unione delle cose, l'ossigeno ozono e la fitoterapia sono adiuvanti nell'azione di risoluzione delle patologie. Cioè abbiamo così un'unione e un maggiore beneficio. La coltivazione, io vengo da un paese che si chiama Savoia di Lucania sono nato lì ma si chiamava Salvia, anticamente, è stato cambiato il toponimo. Però la coltivazione di queste essenze possono dare sviluppo, possono dare occupazione e possono dare maggiori benefici”. Immacolata Faraone ha mostrato entusiasmo e ha dichiarato: “Penso che queste sono giornate molto importanti, per la Basilicata e per tutte le persone coinvolte sia per i medici che per i farmacisti ma soprattutto per le aziende coinvolte sul territorio”. Rocco Carbone ha parlato della tavola rotonda: “Sono elementi importanti, la farmacopea ovviamente per la regolamentazione dell'uso corretto delle piante medicinali e ovviamente anche uno spaccato per quello che potrebbe essere l'impiego, la coltivazione delle piante e la lavorazione delle piante medicinali in Basilicata”.