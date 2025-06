Il prossimo 9 giugno alle ore 19.00, presso il suggestivo Santuario di Maria Santissima del Pollino a San Severino Lucano, si terrà l’incontro “Poesie e preghiere per un ponte di pace per Gaza e la Palestina”. Un’iniziativa fortemente voluta dalla comunità par... -->continua

6/06/2025 - Le associazioni potentine scendono in piazza per Gaza

Le associazioni della città di Potenza si uniranno in una manifestazione pacifica sabato 14 giugno 2025 - alle ore 18:00, in Piazza Prefettura - per esprimere solidarietà e chiedere giustizia per i civili di Gaza. L'iniziativa, aperta a tutti i cittadini, le r...-->continua