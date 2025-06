Avrà luogo domani 7 giugno a Matera nel complesso Le Monacelle in via Riscatto, a partire dalle ore 9, il congresso regionale Basilicata FADOI-ANÍMO dal titolo “La medicina interna ospedaliera tra intelligenza artificiale e tailor therapy”.

Il convegno si propone di sottolineare l’evoluzione della tecnologia avanzata e l’approccio sempre più personalizzato al paziente ed il ruolo dell’intelligenza artificiale nella medicina interna ospedaliera.

L'intelligenza artificiale ha già dimostrato il suo valore in medicina grazie a strumenti avanzati di diagnosi, gestione dei dati e trattamento personalizzato. Algoritmi di apprendimento automatico (machine learning) e reti neurali consentono ai medici di analizzare enormi quantità di dati clinici in poco tempo, offrendo diagnosi più rapide e accurate. L'intelligenza artificiale favorisce la creazione di terapie personalizzate in base alle caratteristiche genetiche e al quadro clinico del paziente. Nell'ambito della medicina interna, ciò si traduce in una maggiore precisione nel dosaggio dei farmaci, riduzione degli effetti collaterali e miglioramento complessivo dei risultati terapeutici.

L’evento aperto a medici e infermieri prevede la partecipazione di diversi relatori qualificati, coordinati dal responsabile scientifico, Giuseppe Nicoletti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.