In occasione delle celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica Italiana, svoltesi lunedì 2 giugno a Potenza, Vincenzo Giuliano, già sindaco di Satriano di Lucania, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Laureato in Pedagogia, Giuliano ha svolto per anni il ruolo di docente nella scuola secondaria di primo grado, prima di dedicarsi completamente all’attività amministrativa. È stato sindaco del Comune di Satriano di Lucania per ben 24 anni, segnando una lunga e proficua stagione di crescita e rinnovamento per il paese. È stato inoltre Presidente regionale dell’ANCI Basilicata e membro del direttivo nazionale dei Comuni d’Italia.



Particolarmente attento alle tematiche sociali e ai diritti dei più giovani, Giuliano ha ricoperto il ruolo di Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza della Basilicata, promuovendo politiche di tutela, ascolto e partecipazione attiva dei minori. È anche autore di diverse pubblicazioni.



“A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità satrianese, esprimo le più sentite congratulazioni a Vincenzo Giuliano per questo importante riconoscimento, – ha dichiarato il sindaco Umberto Vita – un’onorificenza che valorizza un lungo e costante impegno nelle istituzioni e nella vita pubblica.



La cerimonia si è svolta nel capoluogo lucano, alla presenza delle autorità civili e militari.